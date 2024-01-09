بعد واقعة تدخل الفنان أحمد السقا.. إليك الإسعافات الأولية لبلع اللسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تصدر اسم الفنان أحمد السقا الترند بعدما كشفت المخرجة ساندرا نشأت موقفًا بطوليًا له خلال تصويره مشهد في فيلمه "المصلحة"، وأنقذ شخص من الموت المحقق.

وذكرت المخرجة خلال لقائها في برنامج "لازم نفهم" الذي يعرض على منصات التواصل الإجتماعي "يوتيوب"، أن أحمد السقا أنقذ مساعد التصوير الذي يدعى "عمر" من ابتلاع لسانه، وبدأ الأمر عندما رأى الفنان أحمد السقا عمر وهو يشعر بمشكلة ما في لسانه وشعر بضيق في التنفس، ودوار كاد أن يسقط، وسرعان ما تصرف أحمد السقا وتمسك بعمر وأخرج لسانه، وتمكن من استعادة عمر وعيه مرة أخرى.

سرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع الفيديو، وما بين إعجاب كبير بما فعله الفنان أحمد سعد، علق البعض أيضًا بضرورة معرفة جميع الأشخاص الأسعافات الأولية لبلع اللسان، وذلك ما سنعرفه في السطور التالية، وفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday.

هل يمكن بلع اللسان ؟

اللسان عبارة عن عضلة تتصل بالفم بقوة، يربط طول الأنسجة التي تسمى اللجام اللساني قاعدة اللسان بأسفل الفم والفك السفلي، وبالتالي يمنع هذا الارتباط القوي قدرة الأشخاص على ابتلاع اللسان.

واشتهر مصطلح "ابتلاع اللسان" بين الأشخاص أن يمكن لأي أحد ابتلاع لسانه وهذا أمر خاطئ، ولكن ما يحدث أن فقدان الوعي المفاجئ الناتج عن نوبة الصرع أو أسباب أخرى، يجعل اللسان يتراجع نحو الحلق ما يتسبب في انسداد مجرى الهواء.

هل يمكن الاختناق باللسان ؟

فقدان الشخص للوعي، يتسبب في استرخاء العضلات بما في ذلك اللسان، وفي حالة كان الشخص مستلقيًا على ظهره، فإن اللسان المرتخي يمكن أن يسد الحلق ويعوق تنفسه جزئيًا أو كليًا.

ومن جانبه قال الدكتور شريف حته، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، الإسعافات الأولية لحماية شخص من الاختناق بسبب لسانه، تشمل ما يلي :

1- سرعة الركوع بجانب الشخص المصاب.

2- وضع الشخص على جانبه وليس ظهره.

3- الخبط على الظهر وهو مستلقي على الجنب.

4- عند ظهور اللسان متقدم إلى الأمام يمكن سحبه للخارج بلطف.

5- سرعة التواصل مع الطوارئ للاطمئنان على صحة الشخص.