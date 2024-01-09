إلى ماذا يشير الغثيان بعد تناول الطعام؟.. لا تهمل «إنفلونزا المعدة»

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الشعور بالغثيان بعد الأكل مشكلة قد يعاني منها البعض، وقد يصل الأمر معهم إلى حد التقيؤ، دون معرفة السبب وراء ذلك، ما يجعلهم يتجنبون تناول الطعام لتجنب هذه المشكلة المزعجة.

وتوجد العديد من الأسباب وراء الشعور بالغثيان بعد تناول الطعام، وفقًا لما ذكره موقع health.

تسمم غذائي

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الملوثة بالجراثيم إلى خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، ما ينتج عن ذلك الشعور بالغثيان ويمكن أن يصل إلى القيء والإسهال وتشنجات المعدة.

فيروس في المعدة

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، المعروف أيضًا باسم «إنفلونزا المعدة»، هو عدوى في الأمعاء تسبب الإسهال والغثيان والقيء وآلام البطن، وفي بعض الحالات، قد يسبب أيضًا الحمى، وغالبًا تظهر بعد تناول الطعام.

الحساسية الغذائية أو عدم تحملها

يصاب العديدون بالحساسية الغذائية، عندما يتعرف جهاز المناعة على أطعمة معينة مثل حليب البقر أوالمكسرات، حيث يتعامل معها على أنها أشياء مضرة على صحة الجسم ويبالغ في رد الفعل، ما يؤدي إلى إطلاق الهستامين والمواد الكيميائية الأخرى المسببة للأعراض المزعجة، بعد دقائق من تناول الطعام، وتتراوح من الغثيان الخفيف وعدم الراحة في البطن إلى الإصابة بالاضطرابات الجلدية، وصعوبة التنفس.

الحمل

عادة تشعر النساء بالغثيان خلال أول 3 أشهر من الحمل على فترات مختلفة من اليوم، ومن أبرزها بعد الانتهاء من تناول الطعام.

مرض السكري

يمكن أن يحدث الغثيان عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، ويشعر به الأشخاص بشكل واضح بعد الانتهاء من تناول الطعام.

القلق والتوتر

عادة يمكن أن يسبب التوتر والقلق ضغطا على أعضاء الجسم، بما في ذلك الجهاز الهضمي، وبالتالي ينتج عن ذلك الشعور بالغثيان وتحديدًا بعد تناول الطعام.

أمراض الكبد

قد تشمل العلامات المبكرة لأمراض الكبد بما في ذلك تليف الكبد، الشعور بالغثيان والقيء بعد تناول الطعام، كما أنهم يعانون من ضعف الشهية.

انسداد الأمعاء

الإصابة بالانسداد المعوي، يجعل من الصعب على الطعام أو البراز المرور عن طريق الجهاز الهضمي، وبالتالي بعد تناول الطعام يشعر الشخص بالغثيان.

نصائح للتخلص من الغثيان بعد تناول الطعام

1- الحرص على جعل جسمك رطبا عن طريق تناول السوائل باستمرار.

2- أخذ استراحة بعد تناول الطعام.

3- الحصول على الهواء النقي.

4- يمكن تناول مكعبات الثلج، تقلل من الغثيان.

5- تجنب الروائح القوية التي تهيج المعدة.

6- حاول مضغ الزنجبيل أو تناوله من خلال تناوله كمشروب.

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