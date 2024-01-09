ما هي فوائد زيت الجزر للشعر والبشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يعد زيت الجزر بمثابة ينبوع جمال البشرة والشعر، حيث إنه يعمل على ترطيب البشرة ومحاربة التجاعيد من ناحية، وتقوية أطراف الشعر من ناحية أخرى.

كشفت مجلة "Stylebook" المتخصصة في الموضة والأزياء أن زيت الجزر يساعد على ترطيب البشرة والشعر، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين A.

كما يساهم في القضاء على شوائب البشرة مثل البثور والرؤوس السوداء، ما يمنحك بشرة نقية ونضرة، فضلاً عن أنه يحمي البشرة من الحروق الشمسية.

بالإضافة إلى، يعمل فيتامين A يعمل على حماية خلايا البشرة ويسهم في تجددها، مما يجعله سلاحا فعالا لمحاربة الشيخوخة والتجاعيد.

- تقوية أطراف الشعر

يعمل زيت الجزر أيضًا على ترميم وتقوية أطراف الشعر، ويقدم لها العناية المكثفة التي تحتاجها.

ولهذا السبب يتم تدليك أطراف الشعر بكمية صغيرة من زيت الجزر، وتركه لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، ثم غسله جيداً.

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