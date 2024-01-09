مفاجأة في طقس الساعات المقبلة.. حيلة واحدة تحميك من الخطر

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بعد ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الحالية، وتساؤلات عدة حول الشتاء الذي لم تبدأ شدته بعد، سيتغير كل هذا في الساعات المقبلة، إذ تشهد البلاد زيادة في تكاثر السحب المنخفضة المصحوبة بسقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة، وذلك بدءًا من الأربعاء والخميس المقبلين، حسب تصريحات الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ«هن».

حيلة واحدة تحافظ عليك من البرد

وبحسب الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد على«فيس بوك»، يصاحب سقوط الأمطار والرياح في الساعات المقبلة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لذلك نقدم حيلة واحدة للحفاظ عليك من الطقس البارد، وهي وجبة العدس التي لها العديد من الفوائد بجانب دورها في منح الجسم الطاقة.

يقول الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، في تصريحاته لـ«هن»، إن فوائد العدس تتمثل في أنه غنيًا بالبروتين النباتي والأحماض الأمينية الأساسية، التي يحتاجها الجسم لتكوين خلاياه، ومنحه الطاقة اللازمة، وهو أيضًا مضاد أكسدة قوي يحمي الجسم من تأثيرات المواد الحافظة، وغني بالزنك وفيتامين «A»، وبه مجموعة كبيرة من الألياف، التي تمنح الجسم الشعور بالشبع، وتحسن من أداء البكتيريا المفيدة داخل الخلايا، وتعمل على تحسين عمليات الإخراج.

طريقة عمل العدس

وبحسب خبير المطبخ الشيف الشربيني، لبرنامج «الشيف»، المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة، تعرفي على طريقة عمل العدس بخطوتين:

- بصل متوسط الحجم.

- 5 أكواب من الماء.

- 2 حبة من البطاطس متوسطة الحجم.

- كمون.

- ملح.

- شعرية.

- عدس أصفر مغسول.

- شطة حسب الرغبة.

- زبدة.

- جزر.

طريقة التحضير(الخطوة الأولى)

- ولتحضير طبق العدس في الخطوة الأولى، احضري مقلاة على نار متوسطة، وضعي بها كمية مناسبة من الزبدة، ثم ضعي بها الخضار مع التقليب جيدًا، وضيفي العدس على الخضار، ثمّ اضيفي الماء مع التقليب الجدي، وبعد ذلك اتركيه على النار حتى ينضج تمامًا، وبعدها أضيفي البهارات من الملح والكمون إلى الخضار.

- ضعيه جانبًا حتى يبرد، وبعد ذلك انقلي الخليط إلى الخلاط الكهربائي حتى يكون سائل، وعندما تلاحظين صعوبة في إذابة العدس، يمكنك إضافة الماء الساخن لتسهيل الأمر.

(الخطوة الثانية)

- في الخطوة التالية ضعي مقلاة على النار، وضعي بها القليل من الزبدة ثمّ اسكبي الشعرية مع التقليب جيدًا حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي، ثم احضري الخليط من الخلاط، وضعيه على النار في وعاء عميق ثم اسكبي الشعرية، مع تغطيتها جيدًا، ثمّ اتركيه حتى تنضج الشعرية، ثمّ جهزيه إلى التحضير.