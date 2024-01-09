حيلة غير متوقعة لـ«تسليك» الأحواض المسدودة.. ما علاقة الملح؟

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعاني الكثيرات من تراكم الدهون في الحوض داخل المطبخ، أو تراكم فتات الصابون داخل حوض دورة المياه، وحتى تنظفن الأحواض بدلا من تراكم المياه، يبحثن عن طرق فعالة لـ«تسليك» الحوض.

وقدم موقع «سبوتنك» الروسي وموقع «greenerideal» البريطاني حلولا سحرية تمنع تراكم الأشياء الصغيرة في الحوض، ولا يقوم بإغراق بيتك.

حيلة غير متوقعة لـ تسليك الحوض

وتتطلب حيلة تسليك حوض المطبخ أو دورة المياه 10 دقائق فقط من وقتك، كما أنها لن تحتاج أكثر من عنصرين موجودين في المنزل، فكل ما عليك فعله هو استخدام الماء المغلي والخل الأبيض وصودا الخبز، الشهيرة بـ «بيكربونات الصوديوم».

ثم في الخطوة التالية لتنظيف الحوض، قصبي الماء الساخن المغلي في فتحة التصريف، ومن بعدها اسكبي صودا الخبز وكوب من الخل الأبيض، وانتظري 10 دقائق، ثم اسكبي غلاية من الماء المغلي مرة أخرى في فتحة الصرف لتنظيفها، ويمكن الاستغناء عن الخل إذا لم يكن متاحا، لكن من الأفضل وجوده في خلطة التنظيف السحرية.

مكبس التسليك

وهناك حيلة أخرى لتسليك الحوض وتنظيفه، وهي مكبس التسليك الذي يقول البعض إنه لا فائدة من استخدامه، لكن بالطريقة الصحيحة يمكن الاستفادة منه فقط تأكدي من إغلاق الفتحة تماما وضخها ببطء، يمكن للفراغ الذي ينتج عنه أحيانًا تحريك الانسداد، ولكن يمكن أن يحدث ارتداد للمواد المسبب للانسداد وعودتها مرة أخرى، إذا لم تغط الفتحة بالكامل.