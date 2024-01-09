ما هي أعراض وأسباب نقص الحديد في الجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الحديد من العناصر الضرورية لإنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الذي ينقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من الحديد، يُصاب بنقص الحديد، ما يسبب ظهور بعض المشكلات الصحية.

وتقول الدكتورة الروسية يكاتيرينا كاشوخ: "من أعراض نقص الحديد التعب السريع، يشعر الشخص بالتعب فور استيقاظه، وعند نقص الحديد، يصبح الجلد شاحبا لأن الدم لا يستطيع حمل الأكسجين بشكل فعال، وبالتالي تصبح أكثر عرضة للإصابة بالدوار والصداع"، وفقًا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وتابعت: "كما يؤثر نقص الحديد على صحة الشعر والأظافر، مما يجعلها هشة وقابلة للتكسر، كما يمكن أن يؤدي إلى ظهور الشقوق في زوايا الفم وتقرح اللسان".

وتقول: "بالإضافة إلى الأعراض الجسدية، يؤثر أيضًا سلبًا على الحالة النفسية، ما يؤدي إلى الاضطراب والاكتئاب وضعف الذاكرة وعدم القدرة على التركيز، كما يٌزيد من خطر الولادة المبكرة وانخفاض وزن الطفل عند الولادة".

وأضافت: "يحصل الجسم على الحديد من مصادر غذائية مختلفة، مثل: اللحوم الحمراء والأسماك والبقوليات وبعض الخضروات الخضراء، ويمتص الجسم الحديد الموجود في اللحوم والأسماك بشكل أفضل من الحديد الموجود في النباتات".

وأشارت إلى، يساعد تناول الأطعمة الغنية بالحديد مع فيتامين C على تحسين امتصاص الحديد، كما يمكن أن تؤثر بعض المواد الغذائية الأخرى على امتصاص الحديد، مثل الكالسيوم والأوكسالات والبوليفينول وبروتين الصويا وبعض الأدوية.

يمكن أن يحدث نقص الحديد لعدة أسباب، منها عدم تناول الأطعمة الغنية بالحديد، أو فقدان الدم بسبب النزيف الداخلي أو الحيض الغزير، أو حالات طبية تؤثر على امتصاص الحديد، مثل التهابات الأمعاء والأورام الحميدة.

كما أن النساء في سن الإنجاب والمراهقات والحوامل أكثر عرضة لنقص الحديد، وذلك بسبب احتياجهن المتزايد للحديد، لذلك، يجب على هذه الفئات إجراء فحوصات منتظمة للتأكد من عدم إصابتهن بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وتوصي الطبيبة للوقاية من نقص الحديد، بإعادة النظر بالنظام الغذائي المتبع للتأكد من أنه يحتوي على ما يكفي من الأطعمة الغنية بهذا المعدن، وكذلك فيتامين C. وفي الوقت نفسه، يجب تجنب الإفراط في تناول الكافيين والكالسيوم بعد الوجبات مباشرة، حيث يمكن أن يضعف ذلك. امتصاص الحديد.

للوقاية من نقص الحديد، توصي الطبيبة بتناول الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين C، مثل اللحوم الحمراء والأسماك والبقوليات والخضروات الورقية الخضراء.

كما يجب تجنب تناول الكافيين والكالسيوم بعد الوجبات مباشرة، حيث يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على امتصاص الحديد.

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