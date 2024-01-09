أعراض تنذر بالتهاب "الزوائد اللحمية" عند الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - الزوائد اللحمية من الأنسجة اللينة التي تنمو في الجزء الخلفي من الأنف والحلق، وهي موجودة بشكل طبيعي عند جميع الأطفال، ولكن يمكن أن تلتهب أحيانًا، ما يؤدي إلى مجموعة من الأعراض المزعجة.

في السطور التالية، نكشف أعراض التهاب الزوائد اللحمية عند الأطفال، حسب ما قالته الطبيبة ناديجدا ميرونوفا أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وفقًا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

قالت ناديجدا: "تظهر الزوائد اللحمية لدى الأطفال في عمر 2.5-7 سنوات، وتتطور بثلاثة مستويات، في المستوى الأول، يزداد النسيج اللمفاوي ويغطي جزءًا صغيرًا من عظم الميكعة، الذي يقسم البلعوم الأنفي إلى النصف بشكل مشروط، وفي المستوى الثاني، تغطي ثلثي عظم الميكعة، بينما المستوى الثالث، تنمو بشكل كبير لدرجة أنها تغلق تجويف الجهاز التنفسي بشكل شبه كامل".

وتابعت: "هذه الزوائد يمكن أن تسبب انخفاض تركيز الطفل وقد تكون لها عواقب خطيرة".

- الأعراض:

صعوبة التنفس من خلال الأنف، ما يؤدي إلى فتح الفم باستمرار والشخير.

التهاب الأذن الوسطى.

فقدان السمع.

السعال.

شحوب وجه الطفل وظهور دوائر زرقاء حول عينيه.

وتقول: "في حالة نقص الأكسجين أثناء النوم لدى الأطفال المصابين بالتهاب الزوائد اللحمية، يوصي الطبيب بالذهاب إلى طبيب المسالك البولية، وذلك لأن نقص الأكسجة يؤدي إلى استرخاء عضلات المثانة، ما يسبب سلس البول، وضعف التركيز والأداء المدرسي".

وتابعت: "يستخدم الطبيب أدوات التنظير والتصوير الشعاعي للبلعوم الأنفي لتشخيص تضخم الزوائد اللحمية،

في المرحلة الأولى من العلاج، يحاول الطبيب السيطرة على الأعراض باستخدام الغسيل بالمحلول الملحي والأدوية الهرمونية، وإذا لم تنجح هذه العلاجات، يوصي بإجراء عملية جراحية لاستئصال الزوائد اللحمية".

- طرق الوقاية:

غسل الأنف بمحلول ملحي.

المشي في الهواء الطلق.

تهوية غرفة الطفل جيدا.

إجراء الفحص الطبي السنوي.

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