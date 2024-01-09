هذا ما يحدث لك عند النوم بعد الأكل مباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - النوم من الأمور الضرورية للإنسان، فهو يساعد على الراحة والاسترخاء، وتجديد نشاط الجسم والعقل، ولكن، هناك بعض العادات التي تؤثر سلبًا على جودة النوم ولعل أبرزها النوم مباشرة بعد تناول وجبة.

في السطور التالية، نذكر لكم أضرار النوم مباشرة بعد تناول وجبة، وفقًا لموقع "verywell Health".

- الأضرار:

1. يؤدي الاستلقاء بعد تناول الطعام إلى إبطاء عملية الهضم، ما يسبب عسر الهضم والغازات والانتفاخ.

2. يسبب زيادة الوزن، وذلك لأن الجسم لا يحرق السعرات الحرارية بشكل فعال أثناء النوم.

3. تناول الطعام يزيد خطر الإصابة بالأرق وصعوبة النوم.

4. زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

للوقاية من أضرار النوم مباشرة بعد تناول وجبة، ينصح باتباع النصائح التالية:

انتظر ما لا يقل عن ساعتين بعد تناول الطعام قبل النوم.

تناول وجبات خفيفة وسهلة الهضم قبل النوم.

تجنب الأطعمة الدسمة أو المقلية أو الحارة قبل النوم.

اقرأ أيضًا:

هذا ما يفعله الحرنكش في مستويات الكوليسترول والسكر بالدم.. مفاجأة

أطعمة ومشروبات تمنع تراكم الكوليسترول الضار وتقي من أمراض القلب

حسام موافي يحذر من ظهور هذه العلامة على اللسان.. تكشف حدوث جلطة

علامات في المرحاض تكشف الإصابة بمرض خفي في الكلى- انتبه

في الشتاء.. هؤلاء عليهم الحذر من السكتة الدماغية ونصائح للوقاية