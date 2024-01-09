طريقه عمل صوص الشوكولاتة.. متشيليش هم المناسبات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحتار أغلب ربات البيوت في تزيين الكيك، ومنهن من تذهب لشراء الصوص ويكون بأسعار باهظة الثمن، لذا قدمت كثير من الشيفات طريقه عمل صوص الشوكولاتة، ما يسهل عليك تجهيز الحلوى المفضلة في أي وقت، وما عليك في طريقة التحضير سوى شراء المقادير، وإذا كانت متوفرة قومي بإعداد الصوص وخزنيه لوقت المناسبات الخاص بك.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

2 كوب شوكولاتة مبشورة.

2 كوب كريمة.

خطوات تحضير صوص الشوكولاتة:

- في حلة على النار توضع الشوكولاتة مع الكريمة.

- تقلب جيدا حتى تذوب الشوكولاتة.

- يرفع الصوص من على النار، ويقدم باردا.

طريقة عمل كيك بصوص الشوكولاتة

2 كوب ونصف دقيق.

كوب ونصف سكر.

كوب لبن.

كوب زبادي.

كوب زيت.

3 بيضات.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

الوجه:

كوب كريمة شوكولاتة بالبندق.

نصف كوب لبن.

مراحل إعداد كيك بصوص الشوكولاتة:

- بحسب الشيف أميرة شنب، في برنامجها «أميرة في المطبخ»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، فإن أول خطوة في إعداد صوص الشكولاتة هي ضرب المكونات فى الخلاط مثل اللبن والزيت والزبادى والسكر والبيض والفانيليا.

- يخلط الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح.

- يضاف خليط الدقيق لخليط اللبن والسكر.

- يقلب كل الخليط ويصب فى صيينة مدهونة بالزيت.

- توضع فى فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

- تترك الكيكة لتبرد.

الوجه:

- يسخن اللبن في إناء على النار.

- تضاف كريمة الشكولاتة وتقلب مع اللبن.

- يصب الخليط على وجه الكيكة.

- تقطع وتسقى بصوص الشوكولاتة، وتقدم.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالكاكاو البودر

4 ملاعق كبيرة كاكاو.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة حليب بودر لكل كوب من ماء.

2 كوب ماء.

ملعقة صغيرة فانيليا.

علبة قشطة.

زبدة.

2 ملعقة كبيرة نشا.

بار شوكولاتة بالحليب.

طريقة صوص الشوكولاتة ببودرة الكاكاو:

- يخلط الكاكاو والسكر والحليب في وعاء.

- يضاف الماء، والفانيليا، والقشطة، والزبدة، والنشا.

- تضاف الشوكولاتة على ما سبق وتمزج المكونات للحصول على خليط متجانس.

- يوضع الخليط في حمام ماء على النار متوسطة الحرارة، ويقلب حتى الحصول على المزيج المتجانس.

- يترك الصوص جانبا إلى أن يبرد تماما.

- يستخدم مع الكيك والحلويات.

طريقة عمل تورتة بصوص الشوكولاتة بالكاكاو

2 كوب دقيق.

3 بيضات.

1 ونصف كوب سكر.

كوب زيت.

1 ونصف كوب لبن.

نصف كوب كاكاو.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

فانيليا.

جوز هند.

شوكولاتة مبشورة.

طريقة تحضير تورتة بصوص الشوكولاتة بالكاكاو:

- يخلط اللبن والزيت والسكر والكاكاو وفانيليا، ثم يرفع كوب من الخليط جانبا.

- يضاف البيض إلى باقي الخليط، ثم يضاف الدقيق المخلوط بالبيكنج بودر ورشة الملح.

- يصب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق.

- توضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة أو حتى تمام النضج.

- تترك لتبرد ويضاف على الوجه الصوص وتزين التورتة بجوز الهند والشوكولاتة المبشورة، وتقدم.