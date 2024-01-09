هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البازلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - البازلاء من الخضروات التي تتميز بطعمها اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة، فهي مصدر جيد للبروتين والألياف الغذائية، كما أنها تحتوي على عديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.

فيما يلي، نقدم لكم الفوائد الصحية لتناول البازلاء، وفقًا لما جاء في صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

تقول يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية: "إن البازلاء من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، حيث تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ما يجعلها مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، فضلا عن، العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامينات مجموعة B وحمض الفوليك، والفانديوم والبورون".

وتابعت: "يساعد استهلاكها في محاربة الالتهاب وتحسين كثافة العظام، وامتصاص أفضل للكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وتحتوي على نسبة عالية من مركب كولين الضروري لتشكيل القدرات المعرفية للدماغ، كما تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تسهل الهضم وتقوي المناعة".

وأضافت: "يفضل تناول البازلاء الطازجة، حيث تتمتع بمذاقها وملمسها، بالإضافة إلى احتوائها على أكبر قدر من العناصر الغذائية، ومع ذلك، فإن البازلاء المجمدة والجافة والمعلبة يمكن أن تكون خيارات جيدة أيضًا، حيث تحتفظ بخصائصها الغذائية بشكل جيد".

- الأشخاص الممنوعون من تناولها:

1. مرضى النقرس وحصوات الكلى، لأنها تحتوي البازلاء على نسبة عالية من البيورينات.

2. تحتوي البازلاء على نسبة عالية من الألياف، والتي يمكن أن تسبب الغازات والانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

3. الذين يعانون من التهاب المعدة، والقرحة، والتهاب القولون.

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