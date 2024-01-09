زوجة الرئيس الأمريكي بايدن تضعه في موقف محرج على الهواء.. أثار موجة من السخرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ اللحظات الأولى لظهوره على المنصة لإلقاء كلمة بمناسبة «ذكرى الفوضى» وحتى مغادرتها مع زوجته، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرتبكًا، يتحدث بحسب منصة «فوكس نيوز» بدون ترتيب لكلماته، ما جعله مادة سخرية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة «إكس»، خاصة عندما اقتادته زوجته خارج المنصة، في مشهد وصفه كثير من رواد السوشيال ميديا بأنه بمثابة «سحب طفل صغير»، مشيرين إلى أنه لم يعد قادرًا على الحكم.

ماذا فعلت جيل بايدن؟

قاطعت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن حديث زوجها، عندما صعدت على المنصة أثناء إحياء ذكرى الفوضى التي حدثت في 6 من يناير عام 2020، وفورًا سحبته من يده كالطفل الصغير بعيدًا، وهو الأمر الذي جعل جو بايدن، محلًا للسخرية عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا تصرفها بتصرف الأم التي تقود طفلًا صغيرًا.

تعليقات ساخرة للمواطنين

لم يمر تصرف جيل بايدن مرور الكرام، إذ سخر منها الشعب الأمريكي، والمنصات الإعلامية التي ذكرت الواقعة، منها محطة «فوكس نيوز»، إذ تحدثت الإعلامية جابرييل هيز، عن سخرية وسائل التواصل الاجتماعي، من قيادة جيل بايدن لزوجها خارج المنصة، بعد انتهاء خطبته بمناسبة 6 يناير، ومن بين التعليقات الساخرة على تصرف جيل بايدن تعليق حساب تابع لمؤسسة شهيرة، عرض لقطة صعود جيل بايدن للمنصة وسخر من تصرفها معلقًا: «ها هي جيل بايدن تقود زوجها كالطفل الصغير».

وهناك صحفية أخرى قالت: «كان على شخص ما أن يقوم بهذه المهمة،ليعلق عليها شخص آخر: «الحمد لله أن جيل بايدن موجودة لقيادة جو خارج المنصة».

ولم تنته التعليقات الساخرة عبر«إكس»، فما يزال المواطنون الأمريكيين ينشرون المقطع ساخرين من جو بايدن، ووصفوه إنه يعاني من التدهور المعرفي ولم يعد قادرًا على الحكم.