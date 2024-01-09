خطأ شائع أثناء استخدام الغسالة يسبب العطس والسعال والاحتقان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يستخدم الكثير منا الغسالة عدة مرات في الأسبوع، لأنها سريعة وفعالة وتطيل عمر الملابس وتوفر نظافة أكثر شمولاً من الغسيل اليدوي.

لكن من أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص عند استخدام الغسالة هو "إغلاق الباب مباشرة بعد إخراج الغسيل".

وهذا يعني أنه لا يُسمح للجهاز بتدوير الهواء، وبالتالي ذلك يوفر أرضًا خصبة لتكاثر الفطريات والعفن والروائح الكريهة، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية

ويمكن أن يؤدي هذا العفن بعد ذلك إلى ظهور أعراض معينة مثل العطس والسعال والاحتقان، لذا من المهم ترك باب الغسالة مفتوحًا لبضع ساعات بعد الاستخدام.

ويعد تراكم العفن أمرًا شائعًا في الغسالات ويجب إزالته بانتظام للمساعدة في منع المشكلات الصحية وضمان تنظيف الملابس بالكامل.

يمكن القيام بذلك عن طريق وضع كمية صغيرة من منظف العفن المعتمد على مادة التبييض على قطعة قماش ومسح الجزء الداخلي للجهاز جيدًا، ويجب أيضا الاهتمام بالختم المطاطي.

ومن النصائح الأخرى لضمان عمل الغسالة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، إزالة الفلتر الموجود عادة في الزاوية السفلية في الجزء الأمامي من الجهاز كل أربعة إلى ستة أسابيع، وفرك المنظف جيدًا لإزالة أي بقايا غير مرغوب فيها.

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