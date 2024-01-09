ما تأثير تناول طبق من الفول الحار صباحا على الجسم؟.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يعد طبق الفول الحار من الأطباق الشعبية في مصر، ووجبة يومية يعتاد عليه العديد من البيوت الشعبية، كما أن طبق الفول الحار يتميز بمذاقه اللذيذ، وله فوائد صحية عديدة.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية إن تأثير تناول طبق من الفول الحار كل صباح على الجسم، له فوائد عديدة منها أنه مصدر غني بالبروتين الذي يكون العضلات، والألياف الطبيعية التي تنظم حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.

وأضاف أخصائي التغذية في تصريح خاص ل " الخليج 365 "، أن الفول يحتوي على فيتامين ب، والحديد، الذي يحمل الأكسجين في الدم، والكالسيوم الذي يساعد على بناء العظام، وصحة الأسنان.

وأشار إلى أن تأثير تناول طبق من الفول الحار له العديد من الفوائد الصحية منها:

زيادة الطاقة بالصباح.

تحسين عملية الهضم، ومنع الإمساك

تحسين صحة القلب لأنه غني بالألياف والبوتاسيوم.

ولفت إلى أن رغم فوائد الفول الحار، إلا أن هناك آثار جانبية يجب الحذر منها، وخصوصا لدى بعض الأشخاص غير الأصحاء.

يمكن أن يتسبب في ما يلي:

حرقة المعدة.

اضطرابات المعدة.

حساسية الفول مثل الطفح الجلدي، وصعوبة التنفس.

كما قدم عدة نصائح وهي:

1- تناول طبق الفول الحار باعتدال، ويجب ألا يكون أكثر من طبق في اليوم.

2- مضغ الفول الحار قبل بلعه بشكل جيدا منعا لحرقة المعدة.

3- تناول الماء بكثرة بعد تناول وجبة الإفطار لتخفيف من وجود حموضة إن وجد.

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