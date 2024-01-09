طريقة عمل شوربة الكريمة بالمشروم.. «تدفي الجسم في الشتاء»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في فصل الشتاء، تحتاج ربات البيوت إلى تجديد قائمة الطعام الخاصة بها لكي تساعد على تدفئة الجسم في أيام الطقس البارد، وتعد شوربة الكريمة بالمشروم من السوائل اللذيذة التي ترغب الكثير من الأمهات في معرفة طريقة طهيها لتقديمها لأطفالها على المائدة في وجبة الغداء.

وتستعرض «هن» خلال السطور التالية، طريقة عمل شوربة الكريمة بالمشروم في المنزل بأبسط المكونات وفي خطوات سريعة، بحسب ما نشره موقع «cafedelites».

طريقة عمل شوربة الكريمة بالمشروم

تعتبر شوربة الكريمة بالمشروم، من أكثر أنواع الشوربة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، فضلا عن أنها تحتوي على العديد من الفوائد مثل الفيتامينات التي يكون الجسم في حاجة إليها بفصل الشتاء، وإليك طريقة عملها:

المكونات:

4 ملاعق كبيرة زبدة.

1 ملعقة كبيرة زيت.

2 بصل مقطعة مكعبات.

4 فصوص ثوم مفروم.

كوب مشروم مقطع إلى شرائح.

4 ملاعق صغيرة زعتر مفروم.

6 ملاعق كبيرة من الدقيق متعدد الأغراض.

4 أكواب من مرق الدجاج.

1-2 ملعقة صغيرة ملح حسب الرغبة.

1/2-1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون حسب الرغبة.

1 كوب كريمة ثقيلة.

البقدونس الطازج والزعتر المفروم للتقديم.

خطوات تحضير شوربة الكريمة بالمشروم

الخطوة الأولى: ابدأي بإذابة الزبدة والزيت في إناء واسع، ثم ضعيه على نار متوسطة الحرارة ثم يقلى البصل لمدة 3 دقائق مع الثوم.

الخطوة الثانية: أضيفي المشروم مع ملعقتين صغيرتين من الزعتر واتركيه يطهى لمدة 5 دقائق، ثم امزجي الفطر مع الدقيق لمدة دقيقتين، مع إضافة الشوربة حتى تغلي المكونات معا.

الخطوة الثالثة: اجعلي الحرارة منخفضة، ثم ضعي الملح والفلفل ومكعبات المرقة للتتبيل، مع ترك المزيج على النار لمدة 10-15 دقيقة.

الخطوة الرابعة: وبينما يطهى المزيج أضيفي الكريمة أو نصفها على نار هادئة، ويمكن إضافة البقدونس مع الزعتر للتقديم.