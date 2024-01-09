«لو معاك 20 ألف تشتري بهم شبكة عيار 21 قد إيه؟».. خبير يرد على العرسان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين أشكال الصاغة، وأوزان المصوغات الذهبية، وأسعار الذهب المتذبذبة بين الساعة والأخرى، يقف المقبلون على الزواج في حيرة اختيار الأنسب لهم وفقًا للميزانية المتاحة بالتوازي مع أسعار الذهب.

فلكل فتاة ذوقها الخاص في اختيار الشبكة التي تروق لها، ما بين القطع الخفيفة ذات الجرامات القليلة، أو قطعة بوزن ثقيل أو غيرها من الاختيارات التي تحكمها العديد من الأمور على رأسها أسعار الذهب المتغيرة والمصنعية وغيرها.

لو معاك 20 ألف تشتري بهم شبكة قد ايه؟

سؤال يدور في أذهان المقبلين على الزواج، خاصة مع حالة تذبذب أسعار الذهب، وتحديدًا عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، وهو ما أجاب عنه نادي نجيب سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقا، حول أكثر سعر وقيمة لشبكة العروس اقتصاديًا مقابل 20 ألف جنيه فقط.

وأوضح سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقا، لـ«هُن»، أنه في إطار أسعار الذهب اليوم، فإن الـ 20 ألف جنيه قد لا تساهم في شراء جنيه ذهب لادخاره.

وعن شراء شبكة مقابل 20 ألف، أكد نادي نجيب، إنه يمكن شراء دبلة ذهب ثقيلة للعروس، وأخرى من الفضة للعريس: «المبلغ ده يجيب دبلة دهب ودبلة فضة ويكتفوا بده»

وتابع: «لو حبوا يجيبوا خاتم خفيف ممكن توصل لـ 25 ألف، طبعا مع مراعاة الوزن والمقاس».

أسعار الذهب اليوم

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر اليوم بلغت 3245 جنيها لسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة إلى 3708 جنيهات للشراء، ويسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 2781 جنيها.