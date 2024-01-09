رجل يُرزق بمولود بعد 16 عاما من الحرمان.. كيف كان رد فعله؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حصد مقطع فيديو عبر منصة «تيك توك» تفاعلا كبيرا، يظهر خلاله رد فعل رجل أثناء ولادة زوجته مولودهما الأول بعد مرور 16 عاما على زواجهما دون إنجاب.

بكاء وسجدة

وظهر الرجل في مقطع الفيديو وهو يقف أمام غرفة العمليات داخل أحد المستشفيات وبدا عليه القلق.

وظهر الرجل رفقة أقاربه وأصدقائه وهو يبكي ويسجد على الأرض بعد ولادة زوجته.

تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل كثير من رواد التواصل الاجتماعي على الفيديو، إذ قال حيدر وليد: «يا رب لا تحرم أحدا من هذا الرزق».

وعلق صلاح عواد: «سبحانك يا رب صبر 16سنة حتى رزقه الله»، فيما كتب عبد الرحمن محمد: «ما شاء الله تبارك الله.. مبروك ألف مبروك».

وقالت دعاء ياسين: «الله يرزق كل محروم بالذرية الصالحة»، فيما جاء تعليق من عبد الرحمن عيسى يقول: «ربنا يرزق كل مشتاق الذرية الصالحة».