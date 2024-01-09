ثروة هائلة لمن اشترت مصوغات ذهبية قبل 10 سنوات.. اعرفي السبب

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في الريف تشتهر السيدات بحبهن لشراء الذهب، وهناك الكثيرات ممن اشترين بمبلغ 50 ألف جنيه فيما فوق ذهب في الشبكة، إذ كانت أسعار الذهب منذ 10 سنوات تقريبًا 161.5 جنيه، بحسب دراسة أجراها إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، لمتوسط أسعار الذهب في مصر على مدار 25 سنة، وما يثير فضول البعض حاليًا ممن اشترين الذهب بمبلغ 50 ألف منذ 10 سنوات كم يبلغ عدد الجرامات حينها وكم تبلغ قيمته عند البيع حاليا.

بـ50 ألف دهب من 10 سنين قيمتها تساوي كام؟

وبالعودة لسعر الذهب منذ 10 سنوات كان الجرام يُباع بسعر 161.5، أي أنّ مبلغ 50 ألف جنيه كان صاحبه يستطيع شراء 191 جرام ذهب، وعند بيع هذه الجرامات حاليًا تباع نفس السعر الحالي للجرام، الذي تخطى الـ3 آلاف جينه لأن قيمة الذهب ثابتة لا تتغير، ويباع بالسعر الحالي، وتقدر قيمة الـ 191 جرام ذهب حاليًا بنحو 628 ألف و390 جنيهًا تقريبًا أي أكثر من نصف مليون جنيه، وهو مبلغ تقريبي لمن يريدن معرفة عدد الجرامات التي اشترينها منذ 10 سنوات ويريدن بيعها وكم يبلغ سعرها بتعاملات الفترة الحالية.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 يبلغ 3290 جنيها للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 24 عند 3760 جنيها للجرام.

أما سعر الذهب عيار 18 سجل 2820 جنيها للجرام.