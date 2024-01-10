لايف ستايل

بعد قراءة الفاتحة.. معلومات عن هشام جمال عريس ليلى أحمد زاهر

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ليلى زاهر وهشام جمال

بإطلالة بسيطة وهادئة، أعلنت الفنانة الشابة ليلى زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، خطبتها على الفنان الشاب هشام جمال، إذ تألقت بحفل بسيط وعائلي بفستان أبيض من الجوبير، مع مكياج هادئ وبسيط، معلقة: «الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا من أيام قليلة كانت قراءة الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير».

وسرعان ما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور الخطبة، إذ علق البعض بأن الأمر كان متوقعًا وشائعًا خاصة عقب تعاملهما سويًا بمسلسل «في بيتنا روبوت» وظهورهما سويًا بالبرامج التليفزيونية. 

من هو هشام جمال عريس ليلى زاهر؟ 

وعلى الفور، بدأ البحث عن هشام جمال عريس ليلى زاهر، فور نشر صور الخطبة، ويرصد «هن» عدة معلومات عنه وفقًا لأحاديثه الإعلامية. 

loading-news.gif
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا