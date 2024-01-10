على خطى والدتها.. ابنة فنان شهير ترتبط في الـ18 من عمرها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة الصغيرة ليلى الزاهر، ابنة الفنان أحمد الزاهر، بقراءة فاتحتها على الفنان المطرب والملحن هشام جمال، تزامنا مع بداية العام الجديد، مصرحة أن خطبتهما ستعقد قريبًا.

تشابه في علاقة ليلى زاهر وهشام ووالديها

سارت ليلى أحمد زاهر على خطى والديها، حيث أن الصدفة قادت إلى تشابه بين علاقتها بـ هشام جمال، ووالديها الفنان أحمد الزاهر وزوجته هدى، والتي أُعجبت بزاهر في الثامنة عشر من عمرها، حيث قالت في أحد اللقاءات التليفزيونية، إن قصة حبهما نشأت منذ المقابلة الأولى لها بالفنان، والتي كانت عام 1999، حيث كانت برفقة والدتها لحضور العرض الخاص بفيلم «جنة الشياطين»، بصالة سينما الفنانة إسعاد يونس.

وقالت أيضا، إنه تمت الخطبة والزواج بعام واحد فقط من بدء العلاقة، وأتمت العلاقة الزوجية المليئة بالحب بينهم حتى الآن عشرون عامًا، وتتشابه العلاقة في كثير من المواقف، فالثنائي هشام وليلى كان الفن أيضا طريقهما للتعارف، مثل والديها، كما أنها ارتبطت بـ هشام منذ عملهما في مسلسل في بيتنا روبوت، أي قبل أن تتم 20 عاما وهو عمرها الحالي لتكون مثل والدتها ارتبطت في الـ18 تقريبا.

بداية علاقة ليلى زاهر وهشام جمال

تسلل الحب لقلب الفنانة الصغيرة ليلى أحمد زاهر، والفنان هشام جمال، أثناء تصوير مسلسل في بيتنا روبوت، وظهرت الشائعات حول طبيعة علاقتهما، ولكن سرعان ما اختفت، وتعززت العلاقة بينهما خلال مشاركتهما سويًا بالجزء الثاني من نفس المسلسل، الذي حقق نجاحا وشهرة بين الجمهور، إذ كانت العلاقة بينهم في أحداث المسلسل مفضلة للجمهور، ونسبت ليلى الزاهر الفضل لهشام جمال في إصدار أغنيتها الأولى «كلمة أخيرة ».

فرحة الحبيبين ببداية علاقتهما العاطفية بشكل رسمي

عبرت الفنانة ليلى الزاهر عن فرحتها ببداية العلاقة الرسمية بينها وبين الفنان هشام جمال، من خلال حسابها الشخصي على منصة انستجرام قائلة: «الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراءة الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبًا»، طالبة من جمهورها على منصة انستجرام بالدعاء لهما.