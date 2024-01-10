هتدفيك في برد طوبة.. طريقة عمل الشعرية باللبن في 10 دقايق زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الشعرية باللبن هي الوجبة الأشهر في الشتاء، ومع بداية شهر طوبة الشهير بتقلباته وشدة برودته تبحث الأمهات عن طريقة مثالية لعمل الشعرية باللبن في 10 دقايق على طريقة المحلات، وحتى يكون طعمها مثالياً لابد أن تهتمي بالمقادير، ون تتابعيها باستمرار، ولن تأخذ من وقتك كثيراً، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي، التي عرضت الوصفة في وقت سابق عبر برنامجها المعروض على فضائية «cbc».

طريقة عمل الشعرية باللبن في 10 دقايق زي المحلات

- نصف كوب شعرية.

- كوبان من اللبن كامل الدسم.

- ملعقة زبدة.

- ملعتان من السكر حسب الرغبة.

- ملعقة صغيرة قرفة.

طريقة عمل الشعرية باللبن

لتحضير الشعرية باللبن زي المحلات، أحضري وعاء متوسط الحجم، وحمري فيه الشعرية مع ملعقة الزبدة، ثم استمري بالتحريك حتى يصبح لونها ذهبي مائل للإحمرار.

في الخطوة التالية ضعي الحليب مع الشعرية بالتدريج مع التحريك، المستمر، واتركيها حتى تنضج، وبعدها ضيفي السكر والقرفة، حتى تصبح كثيفة وتقدم.

طريقة أخرى لعمل الشعرية باللبن

شعرية

سمن

ماء

تحمير الشعرية

سكر

لبن

زبدة

طريقة عمل الشعرية باللبن

ضعى الزبدة في الوعاء على النار حتى تُقدح، ثم ضعي الشعرية، واستمري في التقليب حتى تصبح باللون الذهبي.

ضعي الماء مع الشعرية والسكر، بالقدر المناسب، وقومي بتهدئة النار حتى تنضج الشعرية، ثم انتظري حتى تنضج وارفعيها من على النار، وضيفي لها اللبن الساخن، وتقدم ساخنة.

وتعد الطريقة الثانية لتحضير الشعرية باللبن مثالية لتحضير تلك الوجبة في خطوتين وأقل من 10 دقائق.