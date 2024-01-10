ملك أحمد زاهر تنشر صورا جديدة لخطوبة شقيقتها ليلي: بنتي أجمل عروسة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت ملك زاهر، الشقيقة الكبرى للفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر على حفل قراءة فاتحة شقيقتها من الفنان والمؤلف هشام جمال، إذ نشرت عدة صور جديدة من الاحتفال عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ونشرت ملك عدة لقطات مصورة، معبرة عن سعادتها بشقيقتها الأصغر، معلقة: «قراية فاتحة لولي، والله ما مصدقة وأنا بكتب الكلام ده مش مصدقة أن أختي وبنتي حبيبتي اللي ماعنديش أغلى منها في الدنيا بقت أحلى عروسة في العالم كله، فرحانة من كل قلبي ومطمنة عليها مع أحلى وألذ عريس في الدنيا، ربنا يحفظكوا يا حبايبي من العين، يخليكم لبعض العمر كله، وأشوفكم دايما مع بعض ومبسوطين».

وتابعت ملك زاهر: «قلبي ممتلئ حرفيًا ولا توجد كلمات يمكنها وصف ما أشعر به الآن، أتمنى لك حياة مليئة بالحب والسعادة يا أجمل عريس وعروسة».

خطوبة ليلى زاهر

واحتفلت أمس، ليلى زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، بقراءة فتحتها وخطبتها على الفنان الشاب هشام جمال، في إطار عائلي، قائلة: «الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا من أيام قليلة كانت قراءة الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير».

معلومات عن ليلى أحمد زاهر

تبلغ من العمر 20 عاما.

تدرس في الأكاديمية البحرية.

بدأت التمثيل في 2008 في فيلم عمر وسلمى 2.

دخلت بعد سنوات المجال الفني من خلال التمثيل والغناء وحتى التقديم التلفزيوني.

شاركت ليلى أحمد زاهر في العديد من الأفلام والمسلسلات «عمر وسلمى 2» عام 2009، و«عمر وسلمى 3» عام 2012.