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إدمان وأمراض بالكبد وتأخر الحمل.. تحذير من الكشري الحلو والمدلعة

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القاهرة - سمر حسين - صحة

تحذير من الكشري الحلو والمدلعة

وجبة دسمة غنية بالسكريات والدهون والكربوهيدرات، على هيئة مجموعة من الحلويات ومنتجات الألبان المختلفة، باتت هي سمة العديد من محلات الحلوى والألبان، التي أبدعت في تقديم نماذج مختلفة من الحلويات على عكس المعتاد.

ما بين خليط الكنافة والبسبوسة مع الأرز باللبن والقشدة، وصوصات مختلفة من الكريمة والشكولاتة واللوتس والفستق، تخرج علينا مسميات مختلفة لأنواع حلويات غير معتادة تحت مسمى «القشطوطة»، و«الكشري الحلو»، و«المدلعة»، و«ساندوتش الميكسات»، لتجد بين يديك وجبة سكريات ودهون متكاملة، على الرغم من مذاقها المميز إلا أنها تسبب العديد من الأمراض والأضرار.

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تحذير من الكشري الحلو والمدلعة

على الرغم من المذاق المختلف والمميز للحلويات الجديدة والتي انتشرت على الساحة بشكل كبير، إلا أن مخاطرها على الرصحة قد تصدمك، إذ تسبب مكوناتها في العديد من الأمراض التي لا تتوقعها مُطلقًا، وفقا لما أكده الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري تغذية، قائلا إن هذه الحلويات تحتوي على مزيج من الكربوهيدات والسكريات والدهون، التي تترك آثارًا سلبيًا على الجسم، على رأسها إدمان السكريات، فضلًا عن رفع نسبة الأنسولين في الدم، المؤدي لمرض مقاومة الإنسولين ومن ثم الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

كما حذر استشاري التغذية من الأمراض الخطيرة التي تسببها هذه الأكلات بسبب السكريات، إذ تصل للإصابة بالكبد الدهني، والتغيرات المزاجية المؤثرة على الهرمونات، وتكيس المبيض الذي يؤثر على الإنجاب. 

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وزارة الصحة تحذر من السكريات

وكانت وزارة الصحة والسكان، حذرت من قبل خلال منشور توعوي على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من تناول السكريات بكثرة، بسبب الأمراض التي تنتج عن هذا الأمر والتي تؤثر مباشرة على الصحة، على النحو التالي:

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تسوس الأسنان 

السمنة والبدانة 

التأثير على ضغط الدم 

الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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