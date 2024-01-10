هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الشاي على معدة فارغة.. مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

رغم أن الشاي مشروب شهير يحسن الحالة المزاجية ويمنح الجسم الطاقة التي يحتاجها لبدء اليوم، فإن تناوله على معدة فارغة يمثل خطورة على صحة الإنسان، وفق ما ذكر موقعا «تايمز أوف إنديا» و«ndtv».

يؤثر على عملية التمثيل الغذائي

يساعد تناول الشاي في الصباح على معدة فارغة على طرد البكتيريا من الفم إلى الأمعاء، ما يؤثر على عملية الهضم والتمثيل الغذائي وضعف صحة الأمعاء.

حرقة المعدة

شرب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة والانتفاخ وزيادة آلام القرحة، لأن الحمض الموجود فيها يتداخل مع الأحماض الهضمية في المعدة ويؤدي إلى الانتفاخ والارتجاع الحمضي.

الجفاف

احتساء الشاي على معدة فارغة قد يجعلك تعاني من الجفاف، وذلك لأنه مدر للبول، ما يسبب كثرة التبول وإذا لم يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف الشديد.

يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية

قد يؤثر شرب الشاي على معدة فارغة على نمو الجسم، حيث إن وجود مادة العفص (التي تعطي الشاي نكهته اللاذعة) يمكن أن تتداخل مع امتصاص الحديد والمواد المغذية الأساسية الأخرى من الطعام.

الإمساك

يحتوي الشاي على مادة كيميائية تعرف باسم «الثيوفيلين»، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على البراز، وتسبب الإمساك.

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