مشروب يومي يرفع السكر في الدم بشكل مفاجئ خلال دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يعاني الملايين من مرض السكري، وهو مرض ينتج عن ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتوجد العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في ارتفاعه في الدم، بما في ذلك النظام الغذائي والنشاط البدني والأدوية، بعض المأكولات والمشروبات اليومية المعتادة كذلك تؤثر سلبا على نسبة السكر في الدم.

سعيد شلبي، استشاري الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، يقول إن المشروب الذي يتناوله كثيرون ويرفع السكري في الدم هو المشروبات الغازية، سواء كانت مشروبات غازية عادية أو مشروبات غازية خالية من السكر.

المشروبات الغازية قد ترفع السكر لمستوى غير قابل للسيطرة

وأضاف لـ«الخليج 365» أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر، وقد يؤدي تناول كمية كبيرة منها إلى ارتفاع مستواه في الدم بشكل أسرع، وغير قابل للسيطرة عليه.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السعرات الحرارية، حيث تؤدي إلى زيادة الوزن، كما يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض أخرى.

بدائل للمشروبات الغازية

الماء

الشاي غير المًحلى

القهوة غير المحلاة

العصائر الطازجة أو المخففة

الحليب أو الزبادي

من المهم أن يتناول المصابون بمرض السكري المشروبات التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر أو خالية من السكر.

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