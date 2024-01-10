مغني أمريكي شهير يحتجز سيدة لمدة 4 سنوات.. لن تتوقع ما فعلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أقبل مغني راب في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية على اختطاف امرأة مشردة واحتجازها في مرآب منزله لمدة أربع سنوات على الأقل قبل أن تتمكن من الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالمشتبه به للاتصال برجال الإنقاذ.

وبحسب nbcnews ، قالت سجلات المحكمة ومحامي كارتر إن المرأة التي يُزعم أن لي كارتر (52 عاما) احتجزها، عُثر عليها في أبريل، لكن الاعتقال بتهمة جناية الاختطاف المشدد لم يحدث إلا يوم الخميس الماضي.

ولا تفسر السجلات سبب استغراق السلطات ما يقرب من تسعة أشهر للقبض على المشتبه به.

وأظهرت ملفات المحكمة أن كارتر دفع 100 ألف دولار لتأمين حريته، ولم يعد في سجن مقاطعة هاريس.

المرأة استخدمت الكمبيوتر المحمول الخاص بكارتر للتواصل مع مركز الشرطة لتؤكد أنها محتجزة، ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول كيفية حصولها على "اللاب توب".

وتوجه طاقم إدارة الإنقاذ في هيوستن إلى منزل كارتر بيري ستريت وفتح باب المرآب فعثر على امرأة محبوسة بالداخل وتعيش في ظروف مزرية.

الغرفة كانت تحتوي على "مرحاض مؤقت لا يتدفق" وفراش "مغطى بالقيء" وعدد قليل من عبوات رقائق البطاطس والتوينكيز، كما أن الغرفة تبدو أنها مرآب للسيارات لكن تم إغلاق نافذتيه.

وعثرت الشرطة على المرأة التي يبلغ طولها 5 أقدام و2 و70 رطلاً وهي تعاني من سوء التغذية "مع رائحة كريهة نفاذة" وشعر "متقشر" وترتدي قميصًا وسروالًا قصيرًا "كان قذرًا"، وفقًا للمدعين العامين، فيما لم تشر سجلات المحكمة إلى عمر المرأة.

وقالت السيدة للسلطات إنها "منذ حوالي أربع أو خمس سنوات" كانت تتسول في هيوستن عندما اصطحبها كارتر قائلاً "إنه سيساعدها"، وكانت حاملاً، بحسب الشكوى.

وطلب الادعاء كفالة بقيمة 500 ألف دولار، قبل أن يحددها القاضي بمبلغ 100 ألف دولار، وفقا لمكتب المدعي العام الذي رفض التعليق على حكم المحكمة.

وكانت المرأة حاملا عندما اصطحبها كارتر، بحسب الشكوى، إلا أن المتحدث باسم المدعي العام لمقاطعة هاريس، رفض تحديد ما إذا كانت المرأة قد أنجبت الطفل.

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