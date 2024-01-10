"سحب الفلوس بإيده".. 3 أشخاص يسرقون موظف بنك وهذا ما حدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ألقت شرطة ولاية أوتار براديش، في الهند، القبض على ثلاثة لصوص، سرقوا أموالا من موظف بنك بينما كان في طريقه إلى أجرا.

وبعد التحقيق، تبين أن اللصوص الثلاثة، أوقفوا سيارة موظف البنك مادان جولا، الذي كان في طريقه من ماثورا إلى أجرا، بحسب ndtv.

واقتاد اللصوص موظف البنك إلى ماكينة الصراف الآلي، تحت تهديد السلاح، وأمروه بسحب مبلغ مليون روبية هندية، ونهبوا الأموال ثم لاذوا بالفرار.

وأثناء تحرك الشرطة للقبض على اللصوص، أصيب أحدهم، ويدعى كريشنا، كما احتُجز لصين آخرين، هما سامرات وفيفيك، ليتم القبض على الثلاثي المتهم.

وعثرت الشرطة على مبلغ مالي قدره مليون وثلاثمائة روبية ودراجة نارية وخرطوشة، كانوا بحوزة اللصوص.

وقالت الشرطة، إنه في الوقت الحاضر، لم يتم العثور على أي تاريخ إجرامي لهؤلاء اللصوص، ولكن سيتم اتخاذ الإجراء الأكثر صرامة ضدهم.

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