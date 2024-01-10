ماذا يحدث للخلايا السرطانية بالجسم بعد قتلها بالعلاجات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

عندما تقتل علاجات السرطان الخلايا السرطانية، فإنها عادة ما تصبح أغشيتها معرضة للخطر. ويؤدي هذا إلى تسرب المكونات الداخلية للخلايا وجذب الخلايا البالعة، وهي الخلايا المناعية المسؤولة عن تناول الحطام الخلوي.

فالخلايا السرطانية المحتضرة لا تمر دائمًا بهدوء. فإطلاق حطامها يثير الالتهاب، لذا فإن الخلايا السرطانية الميتة يمكن أن تحفز أحيانًا نمو الخلايا السرطانية الباقية، وفقاً لموقع live science.

تبتلع الخلايا البالعة الخلايا السرطانية الميتة ثم تقسمها إلى مكونات أصغر، مثل السكريات والأحماض النووية. ومن خلال هذه العملية، يتم إعادة تدوير الخلايا السرطانية الميتة إلى مكونات يمكن إعادة استخدامها بواسطة خلايا أخرى.

قد تساعد هذه الظاهرة، المعروفة باسم تأثير ريفيسز ، في تفسير كيفية عودة بعض أنواع السرطان بعد العلاج. وقد لوحظ ذلك لأول مرة في الخمسينيات من القرن الماضي في الفئران المصابة بالأورام.

وفي الآونة الأخيرة، وجدت دراسة أجريت دراسة عام 2018 على الفئران والخلايا في المختبر، بعنوان "الجانب المظلم من موت الخلايا السرطانية الناتج عن العلاج"، في Rockefeller university press ونشرت في Journal of experimental medicine، أن الإشعاع والعلاج الكيميائي يمكن أن يؤديا إلى إطلاق السيتوكينات المسببة للالتهابات، وهي جزيئات تطلقها الخلايا المناعية التي تؤدي إلى الالتهاب الذي يمكن أن يدعم أحيانًا نمو الورم.

ووجدت الدراسة أيضاً، أن نوى الخلايا السرطانية المحتضرة يمكن أن تنتفخ وتنفجر أحيانًا، مما يؤدي إلى إطلاق الحمض النووي والجزيئات الأخرى في محيطها. في الفئران، يمكن لهذه الجزيئات المسكوبة تسريع انتشار الخلايا السرطانية خارج الورم الأصلي.

تساعد هذه الدراسات في تسليط الضوء على دور موت الخلايا السرطانية في تطور السرطان وانتكاسه. ومع المزيد من الأبحاث، يهدف الباحثون إلى فهم الآليات البيولوجية الكامنة وراء السرطان بشكل أفضل وبالتالي تطوير علاجات أكثر فعالية، ومحاولة إيجاد علاجات تعمل على حجب رسائل الخلايا السرطانية الميتة، وبالتالي منع ظهور السرطان مرة أخرى بعد العلاج.

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