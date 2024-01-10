واقعة مروعة.. امرأة تسمم طفليها وتنهي حياتها لسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أقبلت امرأة في منطقة فاتحبور بولاية أوتار براديش بالهند، على تسميم ابنها وابنتها، ثم انتحرت بعد مشاجرة مع حماتها.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في قرية «جانجتشولي» الواقعة ضمن حدود مركز شرطة «أونج» في الهند.

وفي حين توفي ابن المرأة «أدارش»، البالغ من العمر 6 سنوات أثناء العلاج، فإن حالة ابنتها «أنشيكا» البالغة من العمر 10 سنوات لا تزال حرجة.

وكشف تحقيق أولي أن المرأة التي تدعى سارلا ديفي، كانت توبخ طفليها في الصباح عندما تدخلت حماتها.

وأدى ذلك إلى مشاجرة بين «سارلا» وحماتها، باتشينا ديفي، سممت المرأة على إثرها طفليها وشنقت نفسها داخل المنزل.

وفي غضون فترة وجيزة، أخذ القرويون وزوج سارلا، فينود، الطفلين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، ومع ذلك توفي أحدهما.

وفور ورود معلومات، انتقلت عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، وتمت مصادرة جثة المرأة وإحالتها إلى الطب الشرعي.

وقالت فيديا ديفي: «أعطت سارلا ديفي السم لأطفالها وماتت منتحرة، وقد توفيت المرأة وابنها وتخضع ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات للعلاج في المستشفى، وتم إرسال الجثث لتشريح الجثة ويجري المزيد من التحقيقات»، مسؤولة مركز شرطة أونج.

فيما أكدت الشرطة أن تحقيقا آخر يجري في هذا الشأن.