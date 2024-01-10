ماذا يحدث عند ارتداء أكثر من «غويشة دهب» في يد واحدة؟.. مفاجأة غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحظى الذهب باهتمام كبير في الفترة الحالية، باعتباره أحد أهم مجالات الاستثمار، لذا فإن هناك عادة خاطئة تفعلها السيدات على مدار السنين، قد تؤدي إلى نقص عدد الجرامات، أو تآكل بعض ذرات الذهب، ما يقلل من الأرباح عند البيع، لذا يجب الانتباه جيدًا.

ما العادة الخاطئة عند ارتداء «الغوايش»؟

العادة الخاطئة التي تفعلها أغلب السيدات، هي اراتداء أكثر من إسورة ذهب في يد واحدة، ما يؤدي إلى حدوث حالة من الاحتكاك، بين الأساور الذهبية التي تؤدي إلى تساقط ذرات منها لا يمكن رؤيتها، لأنها تكون صغيرة جدًا، إلا أن هذه الذرات تقلل من وزن الذهب، بحسب ما أوضحه نادي نجيب رئيس شعبة الذهب السابق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «فيه ستات كتير بتلبس أكتر من غويشة في إيد واحدة، ده غلط جدًا، لأن الغوايش بتخبط في بعض، وده بيعمل تآكل لجزيئات أو ذرات صغيرة جدًا من الدهب».

ماذا يحدث عند الاستثمار في الذهب؟

تعد عادة ارتداء أكثر من إسورة في يد واحدة، من العادات الخاطئة التي يجب الابتعاد عنها، لكن ليس معناه أن الأساور تفقد عدد كبير من الذرات، لأن تآكل الذهب لا يحدث إلا بعد مدة طويلة جدًا: «ممكن بعد كام سنة تلاقي عدد جرامات الدهب بتاع الغوايش أقل من العدد الطبيعي، ده عشان الاحتكاك بين الغوايش اللي حصل على مدار سنوات طويلة».

ويعد الذهب من أهم مجالات الاستثمار في الوقت الحالي، ويمكن للسيدات تحقيق أرباح في هذا المجال، ولا يشترط مبالغ ضخمة، بل يمكن البدء بمبلغ متوسط في البداية، حتى تتمكن السيدة من فنيات المجال وطريقة الاستثمار.