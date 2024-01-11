دراسة: الوقوع في الحب يغير السلوك الإنساني والعقلي

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتشفت دراسة جديدة أجراها باحثون أستراليون، أن الوقوع في الحب يغير الطريقة التي يعمل بها دماغ الإنسان.

وفق جاء في " ستادي فايندز "، عمل باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية وجامعة كانبيرا وجامعة جنوب أستراليا معا لقياس مدى مسؤولية جزء من الدماغ عن وضع من نحب في أعلى المراتب عندما نقع في الحب، وبحثت الدراسة التي نشرت في مجلة العلوم السلوكية في العلاقة بين نظام التنشيط السلوكي في الدماغ البشري والحب الرومانسي.

كما شارك في الاستطلاع ما مجموعة 1556 من الشباب الذين وقعوا في الحب، وركزت الأسئلة في الغالب على رد فعلهم العاطفي تجاه شريكهم، وسلوكهم من حولهم، والتركيز الذي وضعوه على أحبائهم.

ولاحظ الباحثون أنه عندما نقع في الحب، تتفاعل أدمغتنا بشكل مختلف، وتصبح مشاعرنا الرومانسية الجديدة محور حياتنا.

وقال الدكتور فيل كافانا، الأكاديمي بجامعة كانبيرا والأستاذ المساعد بجامعة جنوب أستراليا، إن هرمون الأوكسيتوسين يلعب دورا هاما في الحب الرومانسي، حيث تنتشر موجات كبيرة منه في جميع أنحاء النظام العصبي للجسم ومجرى الدم.

وأضاف الدكتور كافانا، بأن الطريقة التي يكتسب بها أحباؤنا أهمية خاصة لدينا ترجع إلى اتحاد هرمون الأوكسيتوسين مع مادة الدوبامين، التي يفرزها دماغنا أثناء التعامل مع من نحب، وهذا بدوره ينشط مسارات الدماغ المرتبطة بالمشاعر الإيجابية.