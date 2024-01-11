طريقة عمل خبز الموز بالشوكليت شيبس.. فطار لذيذ بخطوات سريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

وصفة خبز الموز بالشوكليت شيبس، من الوصفات اللذيذة والغنية بالمكونات المفيدة، خاصة أن الأمهات تميل دائمًا إلى التجديد في وصفات الفطور لأطفالها، لتشجيعهم على تناول الطعام، لذا نستعرض طريقة بسيطة لإعداد الوصفة.

طريقة عمل خبز الموز بالشوكليت شيبس

نستعرض طريقة عمل خبز الموز بالشوكليت شيبس، للشيف ساندرا مكاري، برنامج «بالهنا والشفا»، على قناة cbc sofra، ونبدأ بالمقادير:

1 كوب من دقيق الشوفان المطحون ناعم.

1 كوب من حبوب الشوفان الكاملة، ويمكن استبدال كمية الشوفان بالدقيق العادي.

½ كوب من السكر البني، ويمكن استخدام سكر أبيض وعسل أسود.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

3 حبات موز مستوي.

½ كوب من زبدة الفول السوداني «بدرجة حرارة الغرفة».

½ كوب من زيت الزيتون.

½ كوب من الزبادي اليوناني.

بيضة.

للوجه:

نصف كوب سوداني مملح مكسر كبير.

½ كوب قطع شوكولاتة صغيرة.

شوكولاتة شيبس.

خطوات تحضير خبز الموز بالشوكليت شيبس

تبدأ الخطوات بتحضير خليط الخبز، بوضع الموز المستوي في وعاء، ويتم هرسه بالشوكة جيدًا، ثم يضاف إليه زيت الزيتون والبيضة، ويجب أن تكون بحرارة الغرفة، ويضاف السكر البني والفانيليا والبيكنج بودر ورشة الملح وزبدة الفول السوداني والشوفان السليم ودقيق الشوفان والزبادي اليوناني والسوداني المملح والشوكليت شيبس، ويتم خلط هذه المكونات جيدًا، حتى تمتزج تمامًا وتتحول إلى عجينة.

طريقه تسوية خبز الموز بالشوكليت شيبس

يوضع خليط الخبز في قالب كيك، ويفضل استخدام قالب الإنجلش كيك، للحصول على شكل جيد يشبه خبز التوست، ويوضع على الوجه قطع شوكولاتة صغيرة، ويخبز في فرن ساخن، أول نصف ساعة على درجة حرارة 160، ثم يتم تغطية الخبز بالفويل وتركه 20 دقيقة أخرى، على حرارة 170 درجة.