دراسة: الزرنيخ عامل محتمل وراء إصابة الرجال بالسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت دراسة جديدة أن التعرض للزرنيخ، وهو عنصر سام موجود في البيئة الطبيعية، قد يكون عاملًا محتملًا وراء الإصابة بداء السكري لدى الرجال.

وبحسب "ساينس دايلي"، أجريت الدراسة في جامعة كورنيل أن التعرض المزمن للزرنيخ يرتبط بمرض السكري من النوع 2، وأن هناك أدلة على أن الذكور قد يكونون أكثر عرضة لتطور المرض عند التعرض له.

يأتي هذا التعرض للزرنيخ غالباً من خلال المياه الجوفية الملوثة، وتوصلت تجارب البحث إلى بيانات دراسات أجريت في المكسيك وبنغلاديش، وجدت أن المستويات الأعلى من التعرض للزرنيخ ترتبط بالإصابة بمرض السكري من النوع 2.

واستخدم الباحثون نموذج فئران معدّلة وراثياً بجين بشري لتسليط الضوء على العلاقة المحتملة بين الزرنيخ وتطوّر السكري.

وتعرضت الفئران في الدراسة لمدة شهر لجرعات من الزرنيخ في مياه الشرب، والتي كانت غير مميتة، ولكنها كافية لاختبار العلاقة.

وأظهرت النتائج أن الفئران التي تحمل الجين المعدّل وراثياً ليشبه البشر تتأثر بالتعرض للزرنيخ، وخاصة الذكور منها، وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالسكري.

في حين أن الفئران العادية تعالج الزرنيخ بكفاءة أكبر بكثير من البشر، وتتطلب مستويات عالية جداً من التعرض قبل أن تصاب بالسكري.

بالإضافة إلى أن فحص أنسجة الكبد كشف أن التعرض للزرنيخ يزيد من مقاومة أنسجة الجسم للأنسولين.