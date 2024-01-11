نتائج تكشف عن فائدة زيت الزيتون في حمية البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - زيت الزيتون هو أحد المكونات الأساسية في حمية البحر المتوسط، وهو نظام غذائي صحي يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.

ووفقًا، "نيو ساينتست"، فإن مراجعة البحث الجديدة أثبتت أن زيت الزيتون البكر الممتاز يعتبر مفتاح الخصائص الوقائية، التي يوفرها النظام الغذائي للبحر المتوسط.

كما يُشتق زيت الزيتون البكر من خلال العصر من دون استخدام مواد كيميائية أو حرارة، واوضح الباحث ريتشارد هوفمان من جامعة هيرتفوردشاير: "إن منتجي زيت الزيتون يعصرون الزيتون الطازج ويطحنونه لإخراج الزيت. وهذا ما يجعله مختلفاً عن الزيوت الأخرى التي تأتي من البذور، ويجب استخلاصها باستخدام مواد كيميائية ودرجات حرارة عالية".

كما يوضح سبب تضارب بعض النتائج الخاصة بتأثير نظام البحر المتوسط الغذائي على مجموعات سكانية مختلفة في الدخل أو المستوى التعليمي، والتي تظهر أن الأقل دخلاً وتعليماً أقل استفادة من هذه الحمية.

وتتفق نتائج الدراسات التي قيمت فوائد نظام البحر المتوسط الغذائي على أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المقام الأول.

وأشار هوفمان إلى أن : "يُعتبر النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط عموماً أفضل تدخل غذائي لمنع إصابة شخص ما بنوبة قلبية أو سكتة دماغية".

وأوضح البحث أن نتائج دراسات سابقة، منها دراسة جامعة هارفارد التي وجدت أن الذين يتبعون النظام الغذائي للبحر المتوسط أقل عرضة للإصابة بالسكري بنسبة 20%، مقارنة بأولئك الذين لا يتبعونه.

بالإضافة أيضاً أن هذه الحمية تقلل من خطر الإصابة بأشكال معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والمثانة، كما وتعتمد حمية البحر المتوسط على تناول الخضروات والحبوب الكاملة والبقول والفواكه ومزيد من الأسماك، وأيضًا تناول القليل من اللحوم الحيوانية ومنتجات الألبان.