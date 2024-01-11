طبيب يحذر من الإفراط في تناول «السوشي».. فئة ممنوعة منه

القاهرة - سمر حسين - صحة

«السوشي» من أشهر الأكلات العالمية، التي انتشرت في مصر مؤخرًا، إلا أنه قد يكون سببًا في انتشار الميكروبات، بسبب احتوائها على الأسماك النيئة، التي تضر الصحة، خاصة الحوامل، لضعف مناعتهن وعدم قدرتهن على مواجهة الأمراض والفيروسات.

وحذر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، من تناول وجبات «السوشي»، خاصة بعد انتشارها في مصر، لأنها تحتوي على الأسماك النية، التي لم يتم طهيها، بالتالي يمكن احتوائها على ميكروبات تنتقل إلى الجسم: «السوشي معظمه سمك ني، وبيتحط في صوصات ويتاكل، ده غلط لأنه مش مستوي خالص».

تحذير من تناول «السوشي»

ينصح «الحوفي» خلال تصريحات لـ«الوطن»، الحامل بضرورة الابتعاد عن «السوشي»، لسهولة انتقال الميكروبات إليها، بالتالي يمكن أن يؤثر ذلك على حالتها الصحية خاصة الجنين، ويفضل الابتعاد عن تناول أسماك المياه العميقة، التي تحتوي على الزئبق، وهو من العناصر الضارة بالصحة.

وتتوافر في مصر بعض الأسماك المفيدة للجسم، خاصة للمرأة الحامل، منها أسماك «البوري والبلطي»، لعدم احتوائهما على الزئبق، على عكس «الماكريل» الذي يحتوي على نسبة عالية من هذه المادة الضارة.

أشهر أنواع «السوشي»

ويعد «السوشي» من الأطعمة اليابانية، التي انتشرت في مصر مؤخرًا، ويتضمن عديد من الأنواع، منها «أوراماكي» وهو عبارة عن لفائف من الأرز، تحتوي على أسماك نيئة، أما «ماكي» فهي لفائف من ورق النوري، تحتوي على الأرز، وتقدم إلى جانب الصويا صوص، على عكس «الساشيمي» الذي لا يحتوي على أرز تمامًا، أما «النيجيري»، فهو عبارة عن أرز مضغوط بشكل يدوي، ويغطى بالأسماك النيئة أو البطارخ أو التونة، بحسب ما ذكره موقع «purewow».