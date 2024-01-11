مشروب شهير إذا تناولته يوميا يفعل العجائب بجسمك وقلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الحليب من المشروبات الشهيرة المليئة بالفيتامينات والكالسيوم والعناصر الغذائية المفيدة، على الرغم من ذلك يجب عليك معرفة ما يحدث لجسمك إذا تناولته يوميا باعتدال، وهو ما نكشفه لكم وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

تحسن صحة العظام:

يعتبر الحليب مصدرا رائًعا للبروتين النباتي، كما أنه غني بالكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران مغذيان أساسيان لصحة العظام وتقوية المفاصل.

فقدان الوزن:

الاستهلاك المنتظم للحليب يساعد في الحفاظ على صحتك عندما تبدأ رحلة إنقاص الوزن، وهذا يرجع إلى احتوائه على المزيج من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الموجود في الحليب والذي يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، بينما تمنحك الكربوهيدرات الطاقة والبروتين الذي يشعرك بالشبع، ويمكنك أيًضا الاعتماد عليه لبناء كتلة العضلات أو الحفاظ عليها، وذلك بفضل احتوائه على "الكازين" والأحماض الأمينية ومصل اللبن، ويعد ذلك مزيجا مثاليا من بروتينات لبناء العضلات.

يقلل خطر السكري:

شرب الحليب بانتظام يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والحفاظ على مستوياته إما منخفضة أو متوازنة.

صحة القلب:

منتجات الألبان تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وذلك بسبب محتواها من البوتاسيوم.

مصدر جيد للبروتين:

الحليب مصدر غني بالبروتين عالي الجودة الذي يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي قد تساهم في تقليل فقدان العضلات المرتبط بالعمر.

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