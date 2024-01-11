القصة الكاملة لقضية منى زكي مع يوتيوبر شهير.. انتصرت عليه بحكم المحكمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما يزال فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي ظهر فيه مجموعة من النجوم الكبار، يثير الجدل حتى الآن، بسبب الهجوم على صناعه من قبل البعض، خاصة الفنانة منى زكي التي كانت في مرمى نيران الهجوم، وآخرهم من اليوتيوبر أحمد وجيه، الذي وجه لها انتقادات تحمل السب والقذف، ما جعل منى زكي تتخذ ضده إجراءات قانونية، وانتصرت في النهاية بعد حكم المحكمة، الذي كان منصفًا لها.

أزمة منى زكي واليوتيوبر أحمد وجيه

تعرضت منى زكي بعد فيلم «أصحاب ولا أعز» لهجوم كبير، وصل إلى السب والقذف في شخصها من أحد صناع المحتوى على السوشيال ميديا، ما دفعها لتوكيل محامي شهير، لرفع قضية على الشخص الذي وجه لها السب والقذف، ونشرت «الوطن» قرار المحكمة الصادر في 25 أكتوبر الماضي، بالحكم على المشكو في حقه بالحبس لمدة شهر، وغرامة 5 آلاف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه.

وبعد صدور الحكم، وتداول القصة من جديد، علقت منى زكي في تصريحات تليفزيونية على الحكم، قائلة: «سعيدة جدا بالحكم، وفي حاجه اسمها قانون بيحكمنا كلنا، أنت حر ما لم تضر، الموضوع بقاله سنة ونص أو سنتين، مكنتش مركزة معاه، بس القانون جاب لي حقي».

ماذا قال محامي منى زكي؟

وعلق شعبان سعيد المحامي بالنقض والإدارية العليا، والمسؤول عن قضية منى زكي، أنه منذ البداية تفاجأ بهجوم كبير على الفيلم فور عرضه، ومن المعروف أن الأعمال الفنية تلقى القبول أو الرفض، لكن من غير المقبول أن يطعن البعض في أعراض الفنانين، وهو ما حدث من شخص تحدث بطريقة غير لائقة تحمل إساءة بالغة في حق الفنانة.

وأضاف شعبان، في تصريحات تليفزيونية: «لأني مستشار قانوني لنقابة المهن التمثيلية اتصل بي الدكتور أشرف زكي، وتقدمت ببلاغ للنائب العام، وبعد فحص البلاغ تم إرساله لنيابة شمال القاهرة للتحقيق، مع فلاشة ضوئية تحمل المقطع المرئي وتحدثت عن الأضرار والعبارات الخاصة بالشرف، ثم وردت تحريات مباحث الإنترنت ثم تحريات المباحث تفيد بأن مرتكب الجريمة هو فلان الفلاني، وجابوا معلوماته، ولم يجد هو أو دفاعه ما يبرر الجريمة، وصدر ضده حكم شهر حبس وغرامة 20 ألفا وكفاله 5 آلاف وتعويض مدني».