أبرزها تحدث في اللسان.. علامات تنذر بإصابتك بسكتة دماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحدُث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تنقطع أو تنخفض إمدادات الدم عن جزء من الدماغ، ما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، وبالتالي وتبدأ الخلايا بالموت خلال دقائق.

كما أنها حالة طبية طارئة علاجها مبكرا يقلل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى، وفقا لموقع "mayoclinic".

الأسباب:

هناك سببان رئيسيان للسكتة الدماغية: الشريان المسدود (السكتة الدماغية) أو تسرب الأوعية الدموية أو انفجارها (السكتة الدماغية النزفية)، وقد يعاني بعض الأشخاص من انقطاع مؤقت في تدفق الدم إلى الدماغ، وهو ما يُعرف بـ النوبة الإقفارية العابرة (TIA)، والتي لا تسبب أعراضًا دائمة.

الأعراض:

-يتعرض مريض السكتة الدماغية إلى مشكلة في اللسان وعدم القدرة على فهم ما يقوله الآخرون أو الشعور باضطراب أو التحدث بكلمات غير واضحة أو تواجه صعوبة في فهم الكلام.

-شلل أو خدر الوجه أو الذراع أو الساق، وغالبًا ما يحدث ذلك في جانب واحد من الجسم.

-مشاكل في الإبصار في عين واحدة أو كلتا العينين، وقد تشعر فجأة بتَغيُّم الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.

-الصداع المفاجئ والشديد، المصحوبًا بالقيء، أو الدوار علامة على أنك مصاب بسكتة دماغية.

-صعوبة في المشي أو الدوار المفاجئ أو فقدان في التناسق بين الأطراف.

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