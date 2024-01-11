6 إشارات خفية في الليل تنذر بمشاكل في القلب- انتبه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تؤدي العديد من الحالات الصحية إلى الإصابة بأمراض القلب المميتة، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

وهناك 6 علامات تحذيرية غير معروفة في الليل، تنذر بوجود مشكلة خطيرة في القلب.

- ألم في الصدر أثناء الليل:

ألم الصدر ليلاً هو حالة شائعة قد تكون ناتجة عن عسر الهضم أو الارتجاع الحمضي، ومع ذلك، في بعض الحالات، أيضًا علامة على حالة أكثر خطورة، مثل الذبحة الصدرية أو مرض الشريان التاجي، وفقًا لموقع "health".

بالإضافة إلى، إذا كان ألم الصدر مصحوبًا بالتعرق أو الغثيان أو ضيق التنفس، علامة على نوبة قلبية على وشك الحدوث.

لذا إذا كنت تعاني من ألم في الصدر ليلًا، فمن الضروري الذهاب للطبيب المختص فورا.

- انقطاع التنفس أثناء النوم:

كما يرتبط انقطاع التنفس أثناء النوم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

لذلك إذا كنت تعاني من الشخير المزمن، أو اللهاث للهواء أثناء النوم، أو التعب أثناء النهار، فقد تكون مصابًا بانقطاع التنفس أثناء النوم.

- التعرق الليلي:

يشير التعرق الليلي غير المبرر إلى أن القلب يعمل بجهد أكبر مما ينبغي، وذلك بسبب انسداد أو ضعف عضلة القلب.

- التبول المتكرر:

يحدث كثرة التبول ليلًا نتيجة لمجموعة من الأسباب، مثل: التهابات المسالك البولية ومرض السكري وأمراض الكلى وضغط الدم المرتفع واضطرابات النوم مثل انقطاع التنفس أثناء النوم.

ولكن، في بعض الحالات، يكون علامة غير معروفة على فشل القلب، عندما لا يستطيع القلب ضخ الدم بشكل صحيح، يتراكم السائل في أنسجة الرئتين والساقين والكلى، ما يؤدي إلى كثرة التبول ليلًا، وصعوبة التنفس، بالإضافة إلى، زيادة الوزن والانتفاخ.

- ضيق التنفس الليلي:

من العلامات التحذيرية التي تكشف عن الإصابة بفشل القلب أو عدم انتظام ضربات القلب، لذا إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، عليك استشارة الطبيب فورا.

- ارتفاع معدل النبض:

معدل ضربات القلب المرتفع باستمرار في الليل، خاصة عند الراحة، من الأعراض غير المعروفة التي تدل على وجود مشاكل خطيرة في القلب، مثل: عدم انتظام ضربات القلب بشكل غير طبيعي، وضعف النظام الكهربائي للقلب

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