شبكة ولا سبائك؟.. سوق الذهب يغير مفاهيم المقبلين على الزواج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التغير الكبير الذي حدث في سوق الذهب، تسبب في تغير نظرة الفتيات للشبكة، ففي الوقت الذي لجأ فيه البعض إلى الاستثمار في الذهب، قررت بعض الأسر تحديد قيمة الشبكة مع العريس، ثم شراء سبائك بالقيمة المالية المحددة، على أن تكتب في قائمة المنقولات الذهبية بالجرامات دون تحديد الذهب هل هو إكسسوارات أم سبائك.

وللاستفادة من قيمة الشبكة في التربح من الذهب والاستثمار فيه، أيد نادي نجيب سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقا، مثل هذه الأفكار التي انتشرت في المجتمع المصري، لأنها تعكس تغير نظرة الناس للذهب، وأنه لم يعد هناك حرص على التفاخر به في الأفراح بل الرغبة في الاستفادة منه كوعاء ادخاري.

الإكسسوارات أم السبائك.. أيهما أفضل لتخزين الذهب؟

يقول نادي نجيب في تصريحات لـ«هن»: «ممكن لو باقي مبلغ من فلوس الشبكة الأساسية، اللي هي الدبلة والخاتم، يشتروا بيها سبيكة أو جنيهات حسب المتاح، وأقل حاجة للاستثمار في الدهب بتبدأ من 50 أو 100 جرام أو المتاح حسب الإمكانيات، ولو في زيادة يفضل شراء سبائك، ومن الممكن أيضا شراء مصوغات بدون إضافات مثل الأحجار الكريمة، وتبدأ من عيار 24، كل ذلك بديل جيد للاستثمار في الشبكة».

أفضل أنواع الذهب للربح

مع اختلاف أنواع الذهب المستخدمة في صناعة الإكسسوارات، منها الذهب الأصفر، الذهب الأبيض، الذهب الأسود، الذهب الأخضر، الذهب الأرجواني، الذهب الأزرق، ويعتبر الذهب الأصفر النقي عيار 24 هو الأفضل، ويليه من حيث الأسعار لمن يملك مبلغًا كبيرًا من المال السبيكة، ثم الجنيهات الذهبية، بحسب نادي نجيب.