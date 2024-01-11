«السر» يجعل الكاتبة الأسترالية روندا بايرين تربح 300 مليون دولار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

روندا بايرن كاتبة أسترالية، ولدت في ملبورن بأستراليا، وتتمتع بمصداقية نتيجة تحققها من كل ما تكتبه قبل عملية النشر، وبحسب مجلة «فوربس»، نال الحظ الجيد من حياة روندا بايرين، حين ألقى الحظ بطريقها حقيقة «السر»، حيث حقق الكتاب مع عرضها السينمائي لمحتوى كتابها ثروة تبلغ 300 مليون دولار.

منذ طفولة روندا بايرن بدت عليها موهبتها الفذة في مجال السينما والكتابة التحريرية، وعندما صارت واعية عملت منتج تنفيذي بالإعلام الأسترالي، وانتجت روندا الكثير من الأفلام الناجحة، كما أن إعلانتها حققت نجاحات ساحقة، ورغم هذا الأداء المهني المبهر لها إلا أنها أرادت أن توجه شغفها إلى عالم الكُتاب، ولها العديد من الكتب الناجحة أشهرها The Secret.

كيف جاءت فكرة كتاب «السر» الخاص بروندا

الظروف التي أحاطت بروندا بايرين قبل البدء بالتفكير بمحتوى كتابها الأشهر «السر»، كانت تحت سيطرة الصدفة، حيث كانت روندا تشعر بالحزن الشديد على فراق والدها، لتتطلع حينها على مجلد يرجع لـ100 سنة سابقة يسمى «علم الثراء» والذي أهدته لها ابنتها لتنقذها من نوبة الاكتئاب قبل الدخول بها، لتستكشف بهذه الطريقة محتوى كتابها المُنقذ لها ولكل قارئيه، وتعرف السر للحياة بطريقة مثالية.

وبعد إلمامها بالسر عملت على نشر السر للعالم كله، وجمعت حولها المهتمين بما تشرحه، وساهم معها في كشف السر 24 أستاذًا أثبتوا معها حقيقة وجود وفاعلية محتوى الكتاب.

ما هو السر الذي كشفته روندا

«كتاب السر» يحتوي على التعريف بقانون الجذب الكوني، الذي يجذب لك من الكون كل ما تفكر به، فإذا كان تركيزك على الترددات السلبية، ستجلب لك المزيد والمزيد من الاأحداث السلبية، بينما الأفكار الإيجابية تعمل على جلب الكثير من الأحداث الإيجابية، كما شرحت روندا أن قانون الجذب هو قانون محايد، يتحقق سواء صدقت به أو لم تُصدق، ويمكن أن تُشكل به حياتك حسب رغبتك المحببة، كل ما عليك التحكم بأفكارك ومشاعرك الصادرة للكون.

وأشارت روندا إلى أن قانون الجذب متواجد منذ بداية الخلق، ويعمل نظام الكون كله وفق ماهيته حتى نهاية الخليقة.

طريقة التحكم بقانون الجذب

لإتقان التحكم في السر الكوني، عليك أن تصفي ذهنك تمامًا من كل ما يشوبه من أفكار سيئة أو مشاعر متوترة، ويتم ذلك عن طريق التأمل، فهو يعمل بشكل أساسي على تهدئتك والسيطرة على أفكارك، وكما بينت روندا أنه يجب ممارسة التأمل يوميًا من 3 إلى 10 دقائق حتى تُتقن التحكم بالسر الكوني، ثم في الخطوة الثانية عليك أن تحدد ما تود حدوثه دون استعمال صيغة نفي، لتصبح أنت سيد أفكارك، وفيما بعد عليك تركيز مشاعرك على حتمية حدوث الشئ الإيجابي المرغوب، ومن بعد ذلك عليك فقط أن تطلب الأمر المرغوب من الكون، أي تعود إلى الرب وتؤمن بتحقيقه لرغبتك، ولا تنتظر حدوث ما ترغب، بل أشعر به، وتعامل مع الكون وكأنك حصلت على ما تريد، ثم أشكر الرب على منحك ما رغبت به، ولخصت روندا طريقة ممارسة التحكم في الأفكار والسر الكوني بثلاث خطوات وهم «أطلب، آمن، تلقى».