الاستحمام بالماء الساخن يهدد صحتك في الشتاء.. "متزودش عن المدة دي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى مجموعة من المخاطر الصحية، خاصة في فصل الشتاء عندما يكون الجلد أكثر عرضة للجفاف.

مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يكشف لمصراوي، الأسباب التي تجعل الاستحمام بالماء الساخن قد يكون ضارًا بالصحة في الشتاء

جفاف الجلد

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى إزالة الزيوت الطبيعية من الجلد، مما يؤدي إلى جفافه ويؤدي الجلد الجاف إلى الحكة والتهيج، وقد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

تهيج فروة الرأس

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى تهيج فروة الرأس، مما قد يؤدي إلى ظهور قشرة الرأس أو التهاب الجلد الدهني.

تلف الشعر

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى تلف الشعر، ما قد يؤدي إلى جفافه وتقصفه.

انخفاض ضغط الدم

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى انخفاض ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى الشعور بالدوار أو الإغماء.

زيادة خطر الإصابة بالعدوى

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى، مثل التهابات الأذن أو المسالك البولية.

بعض النصائح لتقليل مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

استحم لمدة 10 دقائق فقط.

ابدأ بالماء الدافئ وارفع درجة الحرارة تدريجيا.

اختتم الاستحمام بالماء البارد لبضع دقائق.

استخدم مرطبا بعد الاستحمام.

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