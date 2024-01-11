لماذا قد تؤدي الشوكولاتة إلى ظهور حب الشباب عند البعض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

هناك اعتقاد شائع أن الشوكولاتة يمكن أن تسبب حب الشباب. لكن هل هناك دليل علمي يدعم هذا الاعتقاد؟

وبحسب ما ذكر موقع live science، أجرى باحثون في جامعة بهولندا دراسة على سبعة أشخاص أصحاء. طلب الباحثون من المشاركين تناول 1.7 أوقية من الشوكولاتة كل يوم لمدة أربعة أيام.

ثم قام الباحثون بتعريض خلايا الدم لبكتيريا تسمى بروبيونيباكتريوم حب الشباب ، والتي تساهم في ظهور حب الشباب عندما تنمو داخل المسام المسدودة وتسبب التهاب المسام، وللبكتيريا العنقودية الذهبية ، وهي بكتيريا جلدية أخرى يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حب الشباب.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تناول الشوكولاتة إلى زيادة إنتاج عامل آخر في الجهاز المناعي يسمى إنترلوكين 10 بعد التعرض للمكورات العنقودية الذهبية . وقال الباحثون إنه يعتقد أن إنترلوكين 10 يخفض دفاعات أجسامنا ضد الكائنات الحية الدقيقة، وبالتالي فإن المستويات الأعلى من إنترلوكين 10 يمكن أن تخلق ظروفا تسمح للبكتيريا بإصابة البثور، وتؤدي إلى تفاقمها.

وقال الباحثون إن الدراسات المستقبلية يجب أن تبحث في مكونات الشوكولاتة (الدهون والسكريات وما إلى ذلك) التي قد تكون مسؤولة عن التأثيرات، وما إذا كان للشوكولاتة الخالية من الدهون تأثير مختلف.

كما وجدت دراسة أجريت عام 2011 نُشرت بالأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، أن استهلاك الشوكولاتة أدى إلى تفاقم حب الشباب، لكن الدراسة شملت 10 رجال فقط تناولوا الشوكولاتة النقية.

وقال الدكتور كانادي شينكاي، طبيب الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، والمتخصص في حب الشباب، إنه على الرغم من وجود الكثير من الحديث عن أن الشوكولاتة والأطعمة الأخرى تلعب دورًا في ظهور وتفاقم حب الشباب، إلا أن هناك القليل جدًا من الأدلة التي تثبت ذلك.

وقال شينكاي إن هناك بعض الأدلة على أن ما يسمى بالأطعمة ذات نسبة السكر في الدم العالية، مثل الخبز الأبيض، الذي يطلق السكر بسرعة كبيرة في مجرى الدم، قد يكون مرتبطا بحب الشباب. على سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات أن السكان في بابوا غينيا الجديدة الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض نسبة السكر في الدم لم يكن لديهم أي حالات حب الشباب في جميع الأعمار، بينما في الولايات المتحدة يعاني أكثر من 80 بالمائة من المراهقين من حب الشباب. وقال شينكاي إن دراسات أخرى تبحث في وجود صلة محتملة بين منتجات الألبان وحب الشباب كانت لها نتائج متضاربة.

وقال شينكاي إنه على الرغم من أنه قد تكون هناك مجموعة فرعية من الأشخاص الذين يتأثر حب الشباب لديهم بالنظام الغذائي، إلا أن هذا ربما لا يكون صحيحًا بالنسبة للجميع. تساهم عوامل متعددة في ظهور حب الشباب، بما في ذلك الوراثة والهرمونات وبعض الأدوية. [انظر حب الشباب عند النساء يمكن أن يشير إلى مشاكل هرمونية.

وقال شينكاي إن معظم أطباء الجلد لا ينصحون بإجراء تغييرات في النظام الغذائي للمساعدة في علاج حب الشباب، إلا إذا كان المريض على يقين من أن طعامًا معينًا مرتبط بحب الشباب لديه. وحذرت شينكاي من القيود الغذائية الواسعة، مثل تجنب منتجات الألبان، لأن منتجات الألبان تعد مصادر مهمة للكالسيوم وفيتامين د لكثير من الناس، كما أن الفوائد الغذائية للمنتجات تفوق تأثير حب الشباب، على حد قولها.

تم ربط تناول كميات صغيرة من الشوكولاتة بفوائد صحية، مثل تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية أيضًا.

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