راقب بشرتك وأظافرك.. 4 علامات تنذر بنقص مستويات الحديد بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الحديد هو معدن غذائي له العديد من الوظائف والعمليات الحيوية، حيث يساعد على نقل الأكسجين إلى الخلايا، وإنتاج الطاقة، تكوين خلايا الدم الحمراء.

فيما يلي، بعض العلامات التي تكون بمثابة "جرس إنذار" لانخفاض مستويات الحديد بجسمك، والتي يمكن ملاحظتها على بشرتك وأظافرك، وفقًا لموقع "health".

- الشعر المجعد والتالف:

الحديد ضروري لنمو الشعر الصحي، عندما يكون الجسم يفتقر إلى الحديد، فإنه ينتج خلايا دم حمراء أقل، ما يقلل من كمية الأكسجين التي تصل إلى الشعر، وهذا بدوره يؤدي إلى جفاف وتلف الشعر.

- الأظافر الهشة:

الأظافر الهشة أو على شكل ملعقة هي علامة على نقص الحديد بمستويات عالية، حيث تبدأ الأظافر الهشة بالتشقق بسهولة، وفي الحالات الشديدة، قد تنحني وتأخذ شكل ملعقة.

- تغيرات الجلد:

الجلد يحتاج إلى الأكسجين للحفاظ على صحته ونضارته، وعندما لا يحصل الجلد على ما يكفي من الأكسجين بسبب انخفاض مستويات هذا المعدن، فإنه يصبح جافًا ومتقشرًا.

- شحوب الوجه:

يؤدي الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء دورًا مهمًا في إعطاء الدم لونه الأحمر، لذا عندما يعاني الجسم من نقص الحديد، فإنه لا ينتج ما يكفي من الهيموجلوبين، ما يجعل الدم أقل احمراراً، وهذا بدوره يجعل الجلد يبدو شاحبًا أكثر من المعتاد.

- متى يجب الذهاب للطبيب؟

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية فجأة، عليك الذهاب للطبيب المختص فورا:

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خفقان القلب.

الدوخة.