ماذا يحدث للطفل عند بلع بذور اليوسفي؟.. خطر قد يؤدي إلى الموت

القاهرة - سمر حسين - صحة

اليوسفي من الفواكه الشتوية المحببة لدى الجميع، لكن يجب الحذر عند تناولها، خاصة الأطفال، الذين يأكلون فصوصه، دون نزع البذور منها، ما يؤدي إلى حدوث مشكلات صحية، تسبب آلامًا للطفل، وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب، حتى لا يتفاقم الوضع وتسوء الحالة الصحية.

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن اليوسفي من الفواكه المحببة لدى الأطفال، لذا يقبلون على تناولها بكميات كبيرة، دون أن تنتبه الأم للآثار الجانبية الناتجة عنه، نتيجة احتواء اليوسفي على بذور، تسبب آلاما للطفل، وتجعله يشعر بعدم الراحة: «الأطفال اللي بتبلع بذور اليوسفي ده غلط جدًا على صحتهم، ولازم ننبه أطفالنا للموضوع ده».

ماذا يحدث للطفل عند بلع بذور اليوسفي؟

بحسب «نهلة» فإن الإفراط في تناول اليوسفي، قد ينتج عنه بلع كمية كبيرة من البذور، التي تؤدي إلى إصابة الطفل ببعض الآلام المختلفة، منها الانسداد المعوي وآلام في منطقة البطن، حدوث انتفاخات بشكل مستمر: «البذور بتاعت اليوسفي بتعمل مشكلة كبيرة للطفل، وبتسببله آلام في بطنه، عشان كده لازم كل أم تاخد بالها من الموضوع ده».

استشارة الطبيب حال بلع الطفل بذور اليوسفي

يجب أن يتناول الطفل اليوسفي تحت إشراف والدته، خاصة لمن هم في سن صغيرة، ولا يعلمون مخاطر بلع اليوسفي، ويجب أن تستشير الأم الطبيب، في حالة شعور طفلها بأي آلام، وتنتبه في المرات القادمة عند تناول الطفل لليوسفي، وفقًا لاستشاري المناعة والتغذية: «لازم الأم ترجع للطبيب، عشان تاخد الدواء والنصايح المناسبة لحالة ابنها، وإزاي تتصرف لو الموضوع اتكرر».

وبحسب موقع «مايو كلينك» فإن بلع الطفل للبذور، قد يؤدي إلى انسداد مجرى، مما يتطلب إسعافات أولية سريعة، لأن الطفل قد يتوفى خلال دقائق، مما يتطلب الذهاب إلى المستشفى على الفور، حال فشل الإسعافات الأولية.