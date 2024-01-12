مشروب مفاجأة يخلصك من «الكرش» بسرعة مذهلة.. موجود في كل بيت

القاهرة - سمر حسين - صحة

التخلص من دهون البطن العنيدة «الكرش»، واحدة من اهتمامات الكثير، وخاصة السيدات التي تحاولن الوصول لقوام ممشوق ومميز، وجسد رشيق ورياضي دون عيوب، فوجود «الكرش» يعد من الأمور التي تؤثر على الملابس والمظهر بوجه عام، وتتجه العديد من السيدات إلى تناول المشروبات والوصفات المتداولة للقضاء على «الكرش».

مشروب يخلصك من «الكرش» بسرعة مذهلة

الماء، الذي ينصح به أطباء التغذية والمسالك البولية، لكونه مشروبا أساسيا لصحة الإنسان العامة، وخاصة صحة الكلى، وفقا لما أكده الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية لـ «هُن»، الذي قال إن الماء يساعد على التخلص من دهون البطن «الكرش» بشكل سريع، بشرط الانتظام، كما إن الماء يكبح الشهية قدر الإمكان، ما يساعد على فقدان الدهون، وزيادة عدد السعرات الحرارية.

مشروبات تخلصك من الكرش

وهناك العديد من المشروبات التي تعمل على حرق الدهون، وفقا لما قالته الدكتورة آية محمود، أخصائية التغذية، التي قدمت لـ«هُن» من قبل عدة مشروبات تخلصك من دهون البطن «الكرش»، جاءت على النحو التالي:

- الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر على التخلص من الكرش والوزن الزائد والدهون المتراكمة على الجسم، كما إنه يقلل من اضطرابات الأنسولين، ويخفض نسبة السكر في الدم

- الكمون والزنجبيل

وصفة تنهي الكرش عند السيدات، وتحرق الدهون المتراكمة في الجسم، ولديها قدرة فعالة في تسريع عملية التمثيل الغذائي.

- القرفة والعسل

يعد خليط القرفة والعسل من الوصفات المميزة للتخلص من الكرش عند السيدات، خلال فترة الصباح.