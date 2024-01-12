هذًا ما يحدث لجسمك عند إدراج بذور الشيا في نظامك اليومي

محمد اسماعيل - القاهرة - بذور الشيا هي بذور صغيرة سوداء أو بنية اللون تُعرف أيضًا باسم بذور الشائك وهي غنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف والبروتينات والأحماض الدهنية الأساسية، وخاصة أوميغا 3.

ووفقًا لما جاء عبرموقع WebMD، بذور الشيا موطنها الأصلي المكسيك وغواتيمالا، ولها استخدامات طبية عديدة منها:

الفوائد الصحية لبذور الشيا

محاربة الجذور الحرة

تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي، فإن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يقلل من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية المرتبطة بالجذور الحرة. وتشمل هذه المشكلات الصحية القلب والدماغ والسرطان.

صحة القلب

بذور الشيا غنية بالكيرسيتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الصحية، مثل مشاكل القلب. كما سبق أن ذكرنا، فإن البذور غنية بالألياف الغذائية التي تعمل على خفض ضغط الدم في الجسم.

تحسين مستويات السكر في الدم

وفقًا لبعض الدراسات، يساعد محتوى الألياف في بذور الشيا على تقليل مقاومة الأنسولين ومستويات السكر في الدم في الجسم. ليس هذا فحسب، بل يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي في الجسم.

يقلل الالتهاب

وفقًا لموقع WebMD، يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن في الجسم إلى حالات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان، لكن مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا قد تساعد في مكافحة الالتهابات في الجسم.

تحافظ على الوزن الصحي

وفقًا للتقارير، تحتوي أونصة واحدة من بذور الشيا على 39% من كمية الألياف اليومية الموصى بها. نظرًا لأن الألياف القابلة للذوبان الموجودة في البذور تمتص الماء، فإنها تميل إلى التوسع في المعدة ما يجعلك تشعر في النهاية بالشبع.

مفيدة لصحة العظام

وبصرف النظر عن العناصر الغذائية الأخرى، تحتوي بذور الشيا أيضًا على المغنيسيوم والفوسفور اللذين يعتبران ضروريين جدًا لصحة العظام والعضلات وعمل الأعصاب.

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