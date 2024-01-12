"حلويات اللحوم وفواكه المدبح".. لن تصدق ماذا يفعله تناول اللسان بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

لسان الأبقار هو أحد أعضاء اللحم الداخلية للمواشي، ويتميز بمذاقه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة، فهو مصدر غني بالعناصر الغذائية المهمة، وهو أحد العناصر المعروفة شعبيا باسم "فواكه المدبح أو حلويات اللجوم".

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن اللسان غني بالعديد من الفيتامينات مثل الحديد والزنك، وفيتامين ب12.

وأشار إلى أن للسان العديد من الفوائد الصحية منها ما يلي:

تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعي، لأنه غني بالحديد والزنك، وهما من المعادن المهمة لصحة الجهاز المناعي.

تقوية العظام: يحتوي لسان البقر على الكالسيوم، وهو معدن مهم لصحة العظام، ومنع الهشاشة.

تحسين صحة الدماغ: كما يحسن تناول اللسان من صحة الدماغ لأنه غني بفيتامين ب12، وهو من الفيتامينات الأساسية لصحة الدماغ والجهاز العصبي.

أضرار لسان البقر

على الرغم من الفوائد الصحية العديدة للسان فإنه قد يسبب بعض الأضرار مثل ما يلي:

ارتفاع نسبة الدهون

ارتفاع نسبة الكوليسترول.

قد يحتوي على بكتريا السالمونيلا، لذا يجب طهيه بشكل جيد.

وقدم عدة نصائح لتناول لسان البقر بأمان وتشمل:

اختيار لسان البقر من مصدر موثوق به.

إزالة الجلد من على اللسان قبل الطهي.

طهي اللسان جيدا.

الاستحمام بالماء الساخن يهدد صحتك في الشتاء.. "متزودش عن المدة دي"

أبرزها تحدث في اللسان.. علامات تنذر بإصابتك بسكتة دماغية

فتاة تصطحب شقيقتها الرضيعة للسوبر ماركت وتعود بدونها.. لن تصدق ماذا حدث

"حسد وعقبات وأخبار سيئة" تلاحق مواليد هذه الأبراج في أول 3 أشهر من 2024

الحظ حليفهم - 6 أبراج تنتظر بشري سعيدة.. زواج وسفر وترقية