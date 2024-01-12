نظام غذائي مذهل يتبعه باسم يوسف.. لن تتوقع فوائده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

فقدان الوزن هدف للكثيرين ولكن تحقيقه ليس بالأمر السهل، وهناك العديد من أنظمة الدايت المختلفة المتاحة، ولكن ليس كل هذه الأنظمة فعالة أو صحية.

في مقابلة مع برنامج "بي بي سي إكسترا"، تحدث الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف عن النظام الغذائي الذي يتبعه منذ أكثر من خمس سنوات، وهو نظام غذائي نباتي يعتمد على الأغذية غير المصنعة.

نظام غذائي يتبعه باسم يوسف

يعتمد هذا النظام الغذائي على الأغذية النباتية غير المصنعة، ويركز بصورة أساسية على الخضروات والفاكهة والحبوب والبذور، ويتجنب المنتجات النباتية المصنعة، مثل السكر والطحين والأرز الأبيض والخبز الأبيض والزيوت النباتية المصنعة.

فوائد نظام باسم يوسف الغذائي

يتميز هذا النظام الغذائي بعدة فوائد صحية وهي:

المساعدة في إنقاص الوزن

تحسين صحة القلب

خفض خطر الإصابة بالسرطان

تحسين صحة الجهاز الهضمي

تعزيز صحة الدماغ

بالإضافة إلى هذه الفوائد الصحية، فإن النظام النباتي المعتمد على أغذية غير مصنعة يتمتع أيضًا بالعديد من المزايا البيئية، وذلك لأنه يقلل من التلوث البيئي الناتج عن تربية الحيوانات وإنتاج اللحوم.

يقول حازم علي، استشاري التغذية العلاجية، إن هذا النظام الغذائي الصحي يعتمد على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة التي توفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للنمو والتطور والصحة.

وأضاف لـ«الخليج 365» أنه يجب تناول الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، ويجب تناول الحبوب الكاملة لأنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن وعليك تجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الحبوب المكررة، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء.

كما يمكن خلاله الحصول على مصادر البروتين الصحية التي تشمل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والدواجن والبقوليات والمكسرات والبذور، ويجب شُرب الماء للحفاظ على ترطيب الجسم وصحة الأعضاء.

نصائح إضافية لنظام غذائي صحي

- اقرأ ملصقات الطعام بعناية

- جهز وجباتك ووجباتك الخفيفة في المنزل

- تناول الطعام ببطء

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