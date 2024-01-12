سرطان البروستاتا.. احذر 5 أعراض أولية تنذرك بالإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك أعراض رئيسية إذا ظهرت عليك تدل على سرطان البروستاتا، لذا يجب أن لا تغفل عنها، منعا لتفاقم المرض، وهو سرطان يحدث في غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز موجودة لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.

ووفقا لما جاء في "مايو كلينك"، المعني بالصحة، فإن سرطان البروستاتا هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا، وتنمو العديد من أنواع سرطان البروستاتا ببطء وتقتصر على غدة البروستاتا، ومن الممكن ألا تسبب أضرارا جسيمة.

قد ينتج عن سرطان البروستاتا أعراض أكثر تطورا، مثل:

مشكلات في التبول.

ضعف قوة التدفق في مجرى البول.

ظهور دم في البول.

دم في السائل المنوي.

ألم العظام.

فقدان الوزن دون محاولة

ضعف الانتصاب

وهناك أعراض أخرى تتمثل في ما يلي:

ألم أسفل الظهر أو الحوض: يمكن أن يكون ذلك الألم أكثر تقدما وينتشر في العظام.

فقدان الشهية: كما أن فقدان الشهية يعتبر أحد أعراض سرطان البروستاتا.

التعب المستمر.

ومن الهم ملاحظة أي من هذه الأعراض فور ظهورها واستشارة الطبيب المختص.

الأسباب

سرطان البروستاتا يحدث عندما تطرأ تغييرات على الحمض النووي للخلايا الموجودة في البروستاتا، يحتوي الحمض النووي للخلية على التعليمات التي توجه الخلية نحو القيام بوظيفتها المحددة، ولكن تتسبب هذه التغيرات في توجيه الخلايا نحو النمو والانقسام بمعدل أسرع من الخلايا الطبيعية...

كما تتراكم هذه الخلايا الشاذة لتشكل ورم ينمو ويهاجم الأنسجة القريبة منه، ثم تنفصل بعض الخلايا الشاذة بعد مرور بعض الوقت وتنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم.

عوامل الخطر

كبر السن.

السمنة.

التاريخ العائلي المرضي.

الوقاية

اختر نظاما غذائيا صحيا غنيا بالفواكه والخضراوات.

تناول الأطعمة الصحية بدلا من المكملات الغذائية.

حافظ على وزن صحي.

اختيار نظام غذائي صحي وتدريب معظم أيام الأسبوع.

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