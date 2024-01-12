راقب بشرتك وأظافرك.. 4 علامات لنقص مستويات الحديد بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الحديد معدن غذائي له العديد من الوظائف والعمليات الحيوية، ويساعد على نقل الأكسجين إلى الخلايا وإنتاج الطاقة وتكوين خلايا الدم الحمراء، وتوجد بعض العلامات التي تكون بمثابة «جرس إنذار» لانخفاض مستويات الحديد بجسمك، ويمكن ملاحظتها على بشرتك وأظافرك، وفقًا لموقع «health».

علامات على نقص الحديد

- الشعر المجعد والتالف:

الحديد ضروري لنمو الشعر الصحي، عندما يكون الجسم يفتقر إلى الحديد، فإنه ينتج خلايا دم حمراء أقل، ما يقلل من كمية الأكسجين التي تصل إلى الشعر، وهذا بدوره يؤدي إلى جفاف وتلف الشعر.

- الأظافر الهشة:

الأظافر الهشة أو على شكل ملعقة هي علامة على نقص الحديد بمستويات عالية، حيث تبدأ الأظافر الهشة بالتشقق بسهولة، وفي الحالات الشديدة، قد تنحني وتأخذ شكل ملعقة.

- تغيرات الجلد:

الجلد يحتاج إلى الأكسجين للحفاظ على صحته ونضارته، وعندما لا يحصل الجلد على ما يكفي من الأكسجين بسبب انخفاض مستويات هذا المعدن، فإنه يصبح جافًا ومتقشرًا.

- شحوب الوجه:

يؤدي الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء دورًا مهمًا في إعطاء الدم لونه الأحمر، لذا عندما يعاني الجسم من نقص الحديد، فإنه لا يُنتج ما يكفي من الهيموجلوبين، ما يجعل الدم أقل احمرارا، وهذا بدوره يجعل الجلد يبدو شاحبا أكثر من المعتاد.

متى يجب الذهاب للطبيب؟

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية فجأة، عليك الذهاب للطبيب المختص فورا:

ألم الصدر.

ضيق في التنفس.

خفقان القلب.

الدوخة.

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